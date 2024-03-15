Türkiye'de ilk kez görüldü! İstilacı bitki türü Bahri Kuşu'nu tehdit ediyor

Kuzey Amerika'ya özgü olan ve günümüzde pek çok Avrupa ülkesinde de görülen yabancı bir bitki türü ülke florasına kayıt oldu. Yeni bitki türünün istilacı makrofit bir bitki türü olduğu tespit edildi. Girdiği ekosistemlerde kısa sürede doğal bitki örtüsünün yerini alma potansiyeli bulunan bu türün Bahri Kuşu'nun ürediği ve konakladığı göç yolu üzerinde olması tedirginliğe neden oldu. Uzmanlar yabancı bitki toplumunun yoğunluğunun izlenmesi ve risk yönetimi eylem planının hazırlanması gerektiğini kaydetti.

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyeleri "Yedigöller Milli Parkı, Kargalı Gölcük ve Göksu Tabiat Parklarındaki Sucul Ekosistem ve Habitat Alanlarındaki Bitki Türlerinin İzlenmesi ve Tehditlerin Belirlenmesi" başlığıyla bir proje gerçekleştirdi. Söz konusu projeyle, yürütülen flora çalışmaları esnasında dünyada birçok ülke için istilacı bir tür olarak kabul edilen, ülkemiz florası içinse yeni kayıt olan yabancı bir bitki türü keşfettiler.

Orman Fakültesi’nde görevli flora uzmanlarının yeni bir lokalitesini keşfettiği bu bitki türü Elodea nuttallii (Planch.) H.St.John (Hydrocharitaceae), (Nuttal Suotu) olarak adlandırılıyor.

KIYIYA YAKIN YERLERDE GÖRÜLÜYOR

Kuzey Amerika'ya özgü olan bu tür, günümüzde birçok Avrupa ülkesi ile Kırım, Çin, Japonya ve Filipinler’e kadar girmiş bulunuyor. Bolu Göksu Tabiat Parkı’nda Elodea nuttallii ve Elodetum canadensis türlerinin baskın olarak yer aldığı Elodea canadensis toplumu, yabancı bitki toplumu olarak tespit edildi. Özellikle kıyaya yakın yerlerde yarı batık durumlu bu bitki toplumu baskın durumda yer alıyor.

BAHRİ KUŞU'NUN GÖÇ YOLUNDA

Yapılan araştırmalar sonucunda söz konusu bitki türünün birçok ülke florası için istilacı bir tür olduğu, özelikle de yüksek rekabet yeteneği ile girdiği ekosistemlerde kısa sürede doğal bitki örtüsünün yerini alma potansiyeli bulunduğu görüldü.

Göksu Tabiat Parkı, Bahri Kuşu’nun (Podiceps cristatus) göç yolu üzerinde bulunuyor. Kuş özellikle çiftleşme ve yumurtlama dönemlerini Göksu Tabiat Parkı içerisinde bulunan Aladağ Göleti’nde geçiriyor. Kuşun alanda doğal olarak yayılış yapan Lemno-Potametum (Lemna minor - Potamogeton natans) bitki toplumu üzerinde yuvalandığı ve üreme danslarını yaptığı gözlendi. Bahri Kuşu’nun (Podiceps cristatus) üremesinde ve burada konaklamasındaki rolünden dolayı, gölün doğal bitki örtüsünün hassas olarak korunması gerekiyor. Alanda doğal bitki örtüsünün yerini alma potansiyeli bulunan yabancı bitki toplumunun yoğunluğunun izlenmesi ve risk yönetimi eylem planının hazırlanması gerekiyor.

Alanda yapılan flora ve vejetasyon çalışmalarında toplanan, istilacı bitkiye ait örnekler herbaryum örneği haline getirildikten sonra, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Herbaryumu (DUOF) ve uluslararası herbaryum örnekleri (P, E, V, W) ile karşılaştırıldı. Yapılan herbaryum ve literatür çalışmaları sonucunda; bu yeni bitki türünün istilacı makrofit bir bitki türü olduğu tespit edildi.