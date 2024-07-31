Türkiye'de on binlerce vatandaş Haniye için sokağa döküldü! Gıyabi cenaze namazı kılındı

Türkiye'de on binlerce vatandaş, İran'ın başkenti Tahran'da öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için sokağa döküldü. Haniye'ye dua edilirken, birçok ilde gıyabi cenaze namazı kılındı.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Çankırı ve Amasya'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Çankırı Eğitime Destek Platformunca ikindi namazının ardından Ahmet Yesevi Camisi'nde düzenlenen programda platform adına konuşan Çankırı İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Hasan Kale, Filistin İslam Hareketi liderlerinin hepsinin şehit olduğunu söyledi.

Heniyye'nin 4 çocuğu ve torunlarının şehit olduğunu belirten Kale, "Buradan şunu çıkartmamız lazım, eğer biz şehit olmak istiyorsak şehit gibi yaşayacağız. Allah da şehadeti nasip edecek. Şöyle baktığımızda Filistin İslam Hareketi liderlerinin hepsi şehit gibi yaşadı. Allah da onlara şehadeti nasip etti. Tüm şehitlerimizle beraber rabbim İsmail Heniyye'ye rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun ve bizleri de onların yolundan ayırmasın." dedi.

Programa, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Konuşmanın ardından gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi. Namaz sonrası vatandaşlar tekbir getirdi.

AMASYA

Sultan II. Bayezid Camisi'nin avlusunda ikindi namazının ardından toplanan cemaat, Heniyye için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Namazın ardından Heniyye ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

Gıyabi cenaze namazına birçok vatandaşın yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.

ANKARA'DA HANİYE İÇİN DUA EDİLDİ

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Ankara'da dua edildi.

Ankara Filistin Dayanışma Platformunun çağrısıyla ikindi namazı sonrası Hacı Bayram Veli Camisinde bir araya gelen grup, Heniyye'nin suikasta uğramasını kınadı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, burada yaptığı açıklamada, İsmail Heniyye'nin Filistin'deki öncülleri gibi şerefli, haysiyetli bir yaşam sürdüğünü belirtti.

Heniyye'nin, halkını İsrail'den korumak için göğsünü siper ettiğini ifade eden Yalçın, bugün dünyanın her yerinde onurlu, vicdanlı insanların İsrail'e karşı meydanlarda olduğunu ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşturulduğunu anımsatan Yalçın, dünyaya demokrasi, insan hakları dersi vermeye çalışanların nasıl sınıfta kaldıklarının, 40 bin insanı katleden bir soykırımcının nasıl alkışlandığının hep birlikte görüldüğünü vurguladı.

Yalçın, cuma günü Heniyye için ülke genelinde gıyabi cenaze namazı kılacaklarını, 3 Ağustos'ta ise Heniyye'nin daha önce yaptığı çağrısı dolayısıyla alanlarda olacaklarını bildirdi.

Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı Başkanı Salih Turhan da İsrail ve destekçisi ABD'nin Müslümanların dağınıklığından güç aldıklarını söyledi.

Daha sonra Ankara Müftüsü Hasan Çınar, Heniyye ve tüm Filistinliler için dua etti.

Programa eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı da katıldı.

BURSA VE ÇEVRE İLLERDE HAMAS LİDERİ HENİYYE İÇİN DUA EDİLDİ

Bursa, Kütahya, Balıkesir, Eskişehir, Çanakkale, Yalova ve Bilecik'te, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için dua edildi.

İkindi namazının ardından Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu tarafından organize edilen programda vatandaşlar Ulu Cami avlusunda bir araya geldi.

Program öncesi İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır gece saatlerinde şehit edilen Heniyye için dua etti.

Daha sonra grup adına açıklama yapan Furkan Arı, İran'da füze saldırısı sonucu İsmail Heniyye'nin şehit edilmesini lanetledi.

Yüreği yanık Anadolu insanı olarak Heniyye'nin aziz hatırasını yaşatacaklarını belirten Arı, sözlerine şöyle devam etti:

"Müslümanlar birbirini gerçek manada sevdiklerinde mesele kökünden çözülecektir. Bu sevgi olursa aradaki nifak tohumları kuruyacak, herkes birbirini doğru anlayacak, sınırlar kalkacak, insanlar kucaklaşarak gönüller birleşecek. Bu birleşme olunca Müslümanlar birbirlerine yaslanacak birlikte büyüyecek ve birlikte güçleneceklerdir. İşte o zaman dünya 5'ten büyük olacak adalet üzerine yeni bir dünya kurulacaktır."

Açıklamanın ardından vatandaşlar sloganlar atarak İsrail'in saldırılarını lanetledi.

BALIKESİR

Balıkesir'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

İl Sivil Toplum Platformu öncülüğünde tarihi Zağnos Paşa Camii'nde kılınan gıyabi cenaze namazına, sivil toplum örgütleri temsilcileri yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Heniyye ve tüm şehitler için okunan duaların ardından sivil toplum kuruluşları üyeleri, sloganlarla İsrail saldırılarını lanetledi.

KÜTAHYA

Heniyye için Kütahya Ulu Cami’de ikindi namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

Memur-Sen Kütahya İl Temsilcisi Fatih Köse, namazın ardından cami önünde bir araya gelen Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu üyeleri adına yaptığı açıklamada, Filistin halkına ve İslam alemine başsağlığı diledi.

"Yeryüzünün tüm vicdanlı insanları İsrail terör örgütünün alçaklığına, korkaklığına, azgınlığına tanık olsun." diyen Köse, şöyle konuştu:

"Katil İsrail'in alçakça saldırılılarına korkakça suikastlarına, hadsiz tehditlerine arka çıkan, bölgemizi kan gölüne çevirmeye ahdetmiş arz-ı mevud zırvalıklarına para saçanlar lobilerine yardım yataklık eden, meclisinden Gazze kasabı aşağılık katil Netanyahu'yu alkışlayan katil ABD Ortadoğu'dan defolup gitmedikçe, ne Ortadoğu ne ülkemiz ne de dünya güvende olmayacak.”

Açıklamanın ardından Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu Başkanı Ülfet Balon, Heniyye ve tüm şehitler için dua etti.

Vatandaşlar tarafından tekbir getirilerek "Kahrolsun İsrail" sloganı atıldı.

ESKİŞEHİR

Eskişehir Reşadiye Camisi'ndeki programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, emekli vaiz Enver Töre dua ettirdi.

İkindi namazının kılınmasının ardından grup adına konuşma yapan Memur Sendikaları Konfederasyonu İl Temsilcisi İbrahim Akar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı.

Programda, Kardeşlik Platformu üyeleri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar yer aldı.

BİLECİK

Kayıboyu Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda İl Müftüsü Ali Erhun, ikindi namazını kıldırdı.

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ergün, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşların yer aldığı programda, namazdan sonra Heniyye, Filistin'de hayatını kaybedenler ile tüm şehitler için dua edildi.

YALOVA

Yalova Merkez Cami avlusunda ikindi namazı sonrası sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen programda, Heniyye için dua edildi.

Ardından toplanan grup adına açıklamayı okuyan Hacı Ömer Anlayışlı, İsrail'e tepki amaçlı cumartesi günü düzenleyecekleri programa da davet etti.

Program, gıyabi cenaze namazının kılınması ve Filistin'de hayatını kaybedenler ile tüm şehitler için duaların edilmesiyle son buldu.

HANİYE SUİKASTINA TEPKİ

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasına tepki gösterildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, Vali Yavuz Selim Köşger ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan'ın katılımıyla düzenlenen programda, bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar 5 Ocak Meydanı'nda bir araya geldi.

Burada Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Hamas lideri İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Duanın ardından gruptakiler, tekbir getirip sloganlar atarak İsrail'e tepki gösterdi.

MERSİN

Mersin'de İsmail Heniyye için camilerde sela okundu.

Akdeniz ilçesinde öğle namazının ardından Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

İl Müftüsü Aydın Yığman'ın kıldırdığı namazın sonrasında dua edildi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) öncülüğünde cami dışında bir araya gelen grup, tekbir getirip İsrail aleyhine slogan attı.

HATAY

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, ikindi namazından sonra AGD öncülüğünde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için cami önünde toplanan grup, tekbir getirdi, slogan attı.

Grup adına konuşan dernek üyesi Tarık Emre Koç, İsrail'e tepki gösterdi.

OSMANİYE

Osmaniye'de de Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'nin suikasta uğraması sivil toplum örgütlerince protesto edildi.

Fakıuşağı Mahallesi'ndeki Sunar Nuri Çomu Camisi'nde ikindi namazı sonrası toplanan grup, tekbir getirdi, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.

Grup adına basın açıklaması yapan Memur-Sen Osmaniye Şube Başkanı Mahmut Kahraman, İsmail Heniyye'nin emanetini teslim ederek şehitler kervanına katıldığını söyledi.

Filistin'de yaşanan zulme sessiz kalanları lanetlediklerini dile getiren Kahraman, "Kundaklara dolan kanların, torbalarda taşınan cesetlerin, paramparça edilmiş bedenlerin, dökülen masum kanının hesabı sorulmayacaksa tüm insanlığa 'yazıklar olsun' diyoruz. Katil İsrail'in alçak ve korkakça suikastlarına arka çıkanlarla, bölgemizi kan gönlü çevirerek Arz-ı Mevut zırvalıklarına destek verenlerle, bunlara lobileriyle yardım edenlerle, Gazze kasabı aşağılık Netanyahu'yu ABD meclisinde konuşturanlarla mutlaka mücadele etmemiz gerektiğini bilmemiz gerekiyor." dedi.

Konuşmaların ardından İsmail Heniyye ve Filistin'de katledilenler için dua edildi.