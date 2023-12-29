Türkiye'deki sinagog ve kiliselerle Irak Büyükelçiliği'ne saldıracaklardı! DEAŞ'lı teröristler yakalandı

29 Aralık 2023 11:36 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 12:10

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye yapılanmasının istihbarat sorumlusu "Abu Yakin el Iraki" kod adlı Micbel el-Şuveyhi ile "Ebu Leys" kod adlı Muhammed Hilaf İbrahim İbrahim'in Türkiye'deki sinagog ve kiliselere, "Abdullah el Cumeyli" kod adlı İyheb Elani'nin ise Irak Büyükelçiliğine yönelik saldırı hazırlığında olduğunu tespit etti.

KISKIVRAK YAKALANDILAR

Söz konusu 3 terörist ve onlarla bağlantılı oldukları belirlenen 29 şüpheli, MİT'in Emniyet Genel Müdürlüğü ile koordineli çalışmalarıyla 9 ilde şafak vakti düzenlenen operasyonla yakalandı.

Operasyonda örgüte ait çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi.

İTİRAF ETTİLER

Micbel El-Şuveyhi, Mohammed Hilaf Ibrahim Ibrahim ve İyheb Elani verdikleri ifadelerde DEAŞ’a katılım süreçleri, Suriye ve Türkiye’de DEAŞ bünyesindeki faaliyetleri, Türkiye'deki DEAŞ adına faaliyet yürüten şahıslar ve yürütülen faaliyetler hakkında detay bilgiler verdi.

'MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da operasyona dair açıklama yaptı. Bakan Yerliaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer verdi:

"DEAŞ terör örgütünün Türkiye’de oluşturmaya çalıştığı yapılanmayla bağlantılı örgüt mensuplarının tespit edilip, İstanbul’da bulunan Yahudi ve Hristiyan İbadethanelerine yönelik keşif çalışmaları yürüttüklerinin anlaşılması üzerine; İstanbul merkezli Ankara, Balıkesir, Bolu, Düzce, Kırşehir, Konya, Sakarya ve Samsun’da toplam 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi."