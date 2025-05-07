Türkiye'den AP'nin KKTC raporuna sert kınama!

Kaynak: Türkiye Gazetesi 7 Mayıs 2025 18:05 - Güncelleme: 7 Mayıs 2025 18:14 - Güncelleme:

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu tarafından kabul edilen ve Türkiye ile KKTC'yi hedef alan raporu kınadı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Terör örgütlerine ve Türkiye karşıtlığını varoluş nedeni haline getirmiş bazı çevrelere propaganda zemini sağlayan bir kurumun, ülkemizdeki siyasi dinamikler, dış politikamız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın KKTC ziyaretine yönelik mesnetsiz değerlendirmelerini reddediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu, Türkiye'nin dış politikasını ve KKTC'yi hedef alan raporu kabul etti. Dışişleri Bakanlığı AP'nin raporuna ilişkin yaptığı açıklamada karara sert tepki gösterdi. İlgili Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC ziyareti Brüksel'i sarstı! Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye mesaisi Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklama şu ifadelere yer verildi: Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu tarafından bugün (7 Mayıs) kabul edilen 2023-2024 Türkiye Raporu, ülkemiz aleyhine çarpıtılmış, ön yargılı ve gerçek dışı iddialar içermektedir. Terör örgütlerine ve Türkiye karşıtlığını varoluş nedeni haline getirmiş bazı çevrelere propaganda zemini sağlayan bir kurumun, ülkemizdeki siyasi dinamikler, dış politikamız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın KKTC ziyaretine yönelik mesnetsiz değerlendirmelerini reddediyoruz. Önümüzdeki dönemde, katılım sürecimiz dahil, AB ile ilişkilerimizin karşılıklı yarar temelinde sürdürülmesi için AP’nin üzerine düşeni yapması temel beklentimizdir. İlgili Haber Dışişleri'nden Hindistan-Pakistan savaşı ile ilgili açıklama: Endişe ile takip ediyoruz

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sezer Doğru