Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda Türkiye'den gelen bir minibüste yapılan aramada, Avrupa Birliği'ne (AB) ithalatı yasak olan 197 kilogram böcek ilacı ele geçirildi. Ürünlere el konulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Türkiye'den Bulgaristan'a giriş yapmak üzere Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'na gelen Bulgaristan plakalı minibüs, gümrük ekipleri tarafından detaylı kontrole alındı.

BAGAJLARDAN 197 KİLOGRAM BÖCEK İLACI ÇIKTI

Minibüsteki sürücü ve yolcu, beyan edilecek herhangi bir eşyalarının bulunmadığını belirtti. Ancak ekiplerin araçta yaptığı aramada kişisel bagajlar arasında bitki koruma ürünleri bulundu.

Yapılan incelemede birer kilogramlık 197 paket hâlinde toplam 197 kilogram böcek ilacı ele geçirildi.

Türkiyeden Bulgaristana giden minibüste 197 kilogram yasaklı böcek ilacı ele geçirildi

İTHALATI YASAK ÜRÜNLERE EL KONULDU

Bulgaristan ve Avrupa Birliği ülkelerine ithalatı yasak olan ürünlere gümrük ekipleri tarafından el konuldu.

Olayla ilgili Svilengrad Sınır Polis Müdürlüğü tarafından ön soruşturma başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala