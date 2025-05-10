Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Türkiye'den deprem bölgesi Myanmar'a yardım eli uzandı!

Türkiye'den deprem bölgesi Myanmar'a yardım eli uzandı!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Türkiye&#039;den deprem bölgesi Myanmar&#039;a yardım eli uzandı!
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye, 7.7 büyüklüğünde depremin yaşandığı Myanmar'a yardım elini uzattı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), tarafından bölgeye yardım malzemeleri gönderildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Myanmar'da meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenenlere yardım malzemeleri gönderildiğini bildirdi.

Türkiye'den deprem bölgesi Myanmar'a yardım eli uzandı! - 1. Resim

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Devletimizin, aziz milletimizin merhamet ve şefkat elini dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya, mağdur ve mazlumun yanında olmaya devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Myanmar'da 28 Mart'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen depremzedelere yardım ulaştırıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Türkiye'den deprem bölgesi Myanmar'a yardım eli uzandı! - 2. Resim

"İNSANLIK İÇİN SINIRLARIMIZIN ÖTESİNDEYİZ"

"AFAD tarafından, İçişleri Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız ve Türkiye Cumhuriyeti Nepido Büyükelçiliğimiz ile işbirliği ve koordinasyon içinde tedarik edilen gıda, ilaç, çadır ve taşınabilir ocak gibi temel hayat malzemelerinden oluşan insani yardım malzemeleri ülkemizin geçmiş olsun dilekleriyle birlikte bölgeye ulaştırıldı. İnsanımız için ülkemizde, insanlık için sınırlarımızın ötesindeyiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı

Ukrayna'nın 30 günlük ateşkes önerisine Rusya'dan cevap geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Pakistan-Hindistan ateşkesine ilişkin açıklama - Gündem"Türkiye, barış isteyenler için en güvenilir ortaktır"Cevdet Yılmaz'dan Asya'da iki nükleer güç arasında ateşkese ilişkin açıklama - GündemCevdet Yılmaz'dan Asya'da iki nükleer güç arasında ateşkese ilişkin açıklamaSOLOTÜRK'ten Malatya semalarında gururlandıran gösteri - GündemSOLOTÜRK'ten gururlandıran gösteriCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Lig’e yükselen Gençlerbirliği’ne tebrik mesajı - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gençlerbirliği’ne tebrik mesajıDışişleri'nden Pakistan ile Hindistan arasındaki ateşkese yönelik açıklama - GündemDışişleri'nden 'Pakistan ile Hindistan ateşkesi' mesajıBakan Uraloğlu: 17 milyon IP'yi her gün tarıyoruz - GündemBakan Uraloğlu: 17 milyon IP adresini her gün tarıyoruz
Sonraki Haber Yükleniyor...