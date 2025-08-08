Türkiye'den, kanlı Gazze planını onaylayan İsrail'e sert tepki

7 Ekim 2023’te Hamas’ın saldırılarını bahane ederek katliam yapan İsrail, bütün dünyanın gözü önünde Gazze’yi işgal etmek için harekete geçti.

Netanyahu'nun Gazze'nin tamamının işgal edilmesine yönelik verdiği teklif İsrail kabinesi tarafından onaylandı.

TÜRKİYE'DEN KINAMA MESAJI

Bu karar dünyada büyük tepki toplarken Türkiye'den de kınama mesajı geldi. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İsrail’in bölgedeki yayılmacı ve soykırımcı politikasının yeni bir aşamasını teşkil eden, Gazze’deki askeri harekatını genişletme yönündeki kararını en güçlü biçimde kınıyoruz. Fundamentalist Netanyahu hükümetinin Filistinlilere karşı uyguladığı soykırımı sürdürmek ve işgali genişletmek için attığı her adım, uluslararası barış ve güvenliğe ağır darbe vurmakta; bölgesel istikrarsızlığı artırmakta ve insani krizi daha da derinleştirmektedir.

"İŞGALCİ İSRAİL DERHAL DURMALI"

Bölgemizde kalıcı barışın tesisi ancak uluslararası hukukun üstünlüğü, diplomasinin önceliği ve temel insan haklarının korunmasıyla mümkün olacaktır. İşgalci İsrail, savaş planlarını derhal durdurmalı, Gazze’de ateşkesi kabul etmeli ve iki devletli çözüm doğrultusunda müzakerelere başlamalıdır.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Gazze’yi yaşanmaz hale getirmek suretiyle Filistinlileri kendi topraklarından zorla göç ettirmeyi amaçlayan bu kararın uygulanmasını önlemek üzere uluslararası toplumu sorumluluklarını yerine getirmeye ve BM Güvenlik Konseyi’ni İsrail’in uluslararası hukuka ve insani değerlere aykırı eylemlerini önleyecek bağlayıcı kararlar almaya çağırıyoruz."

İSRAİL, DURMAK İÇİN 5 ŞART KOŞTU

İsrail tarafından Gazze'de işgalin sona erdirilmesi için 5 şart öne sürüldü.

- Hamas'ın silahsızlandırılması,

- 20'si hayatta olduğu düşünülen 50 rehinenin iade edilmesi

- Gazze Şeridi'nin tamamen silahsız hale getirilmesi

- İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamını kontrol etmesi

- Hamas ve Filistin yönetimi alternatif ve sivil bir yönetimin kurulması