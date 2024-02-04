Türkiye'nin doğusu kara teslim! Bir yanda beyaz manzara, bir yanda olumsuzluklarla mücadele

Van, Kars, Ardahan, Erzurum, Ağrı ve Tunceli'de kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Van'daki Muradiye Şelalesi soğuk nedeniyle kısmen dondu. Ardahan'da ise bazı vatandaşlar soğuk etkisinden korumak için araçlarına battaniye örttü.

Türkiye'nin doğusu, soğuk havaların etkisi altında. Birçok il kar yağışı nedeniyle beyaz manzaralara ev sahipliği yaparken bir yandan da hayata olumsuz etkileriyle mücadele ediyor.

VAN

Van'ın Muradiye ilçesinde yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden Muradiye Şelalesi, soğuk havanın etkisiyle kısmen dondu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 18 dereceye kadar düştüğü ilçede, kısmen buzla kaplanan şelaleye gelen vatandaşlar, kırağı düşen ağaçları, bembeyaz kar örtüsüyle oluşan manzarayı görüntülüyor.

Van'da 4 ve 5 Şubat 2020'de düşen çığ sonucu 42 kişinin hayatını kaybettiği Van-Bahçesaray kara yolu, yağışın ya da riskin olduğu değerlendirilen günlerde trafiğe kapatılıyor, çevredeki yerleşim yerlerine uyarı mesajları gönderilerek can kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yüksek dağların yamaçlarından geçen ve her yıl kış mevsiminde sürücüleri endişelendiren Van-Bahçesaray kara yolunda 4 yıl önce düşen iki çığ, büyük acıların yaşanmasına neden oldu.

ERZURUM

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü Erzurum'da, kaldırım ve yollarda buzlanma meydana geldi. Soğuk hava nedeniyle park halindeki araçların camları buz tuttu, yollarda buzlanma oluştu. Kentteki bina ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluşurken, cami bahçelerindeki şadırvanlar dondu.

KARS

Kars'ta ise kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle sulak alanlar buzla kaplandı. Bitki ve ağaçlara kırağı düşen kentte bazı araçlar soğuk havadan etkilendi. Vatandaşlar araçlarını takviye yardımıyla çalıştırabildi.

Karla beyaza bürünen merkeze bağlı Çakmak köyünde ise güzel görüntüler oluştu. Sarıkamış ilçesinde de gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar, sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü.

Sarıkamış ilçesinde 2 bin 500 rakımlı Çatak, Kızılçubuk, Karaurgan bölgelerinde karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Kar yağışıyla ilçe merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Karla mücadele ekipleri yollarda kar küreme ve yol genişletme çalışması gerçekleştirdi. Dondurucu soğukların da etkisini sürdürdüğü ilçede buz sarkıtları oluştu, bitkileri kırağı çaldı.

ARDAHAN

Ardahan'da ise soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi. Göl ve akarsuların yüzeyinin buz tuttuğu kentte, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu. Bazı vatandaşlar soğuktan korumak için araçlarının üzerine battaniye örttü.

AĞRI

Ağrı'da soğuk hava etkisini sürdürüyor. Derelerin donduğu Taşlıçay ilçesinde de ağaçlara kırağı düştü, binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu. Hamur ilçesinde çocuklar kızaklarla kayarak eğlendi.

TUNCELİ

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde de sabaha karşı kar etkili oldu. Yağışla ilçedeki park ve bahçeler ile cadde ve sokaklar beyaza büründü. Vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.