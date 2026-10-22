Kıbrıs’ın batısında deniz tabanı araştırmaları için NAVTEX yayımlayan Rumlar, Türkiye’den gelen tepkinin ardından güzergâhı değiştirdi.

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Türkiye’nin NAVTEX hamlesi sonrası Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) rotayı değiştirdi. Rumların 15 Ekim 2026’da yayımladığı NAVTEX ile Kıbrıs’ın batısındaki bir bölgede, East to Med Corridor (EMC) denizaltı kablo projesi için jeofizik araştırma yapılacağını duyurmasına Ankara’dan tepki geldi. Söz konusu bölgenin Türk kıta sahanlığı içinde bulunduğunu belirten Türkiye 16 Ekim’de NAVTEX yayımladı. Bunun ardından Rumlar geri adım atarak önceki gün yeni NAVTEX yayımladı. Türkiye’nin bu duyurusunda, jeofizik araştırmaların yetkili Türk makamlarıyla koordine edildiği ve faaliyete izin verildiği bildirildi.

Türkiye'nin onayı alındı! Rumlar rotayı değiştirdi

“TÜRKİYE’NİN DEDİĞİ OLUR”

Süreci değerlendiren Savunma Uzmanı Turan Oğuz, Türkiye’nin itirazının ardından proje sahibi EMC Subsea Cable Company Ltd. ile araştırma gemisinin operatörü Hollanda merkezli Fugro N.V. arasında muhtemelen yeni bir süreç başladığına dikkat çekerek, faaliyetlerin Türk makamlarıyla koordinasyon içinde yürütülecek şekilde yeniden planlandığını ifade etti. GKRY’nin Türkiye’nin itirazlarını dikkate almadan bölgede faaliyet yürütme yaklaşımından geri adım attığını söyleyen Oğuz şöyle konuştu: Türkiye’den alınan izin ile GKRY, ‘Doğu Akdeniz için Türkiye’den kesinlikle izin almayacağız’ tezinden fiilen geri adım attı. Mavi Vatan’da Türkiye’nin dediği olur.

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