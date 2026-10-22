Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Gündem

Türkiye'nin onayı alındı! Rumlar rotayı değiştirdi

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Türkiye'nin onayı alındı! Rumlar rotayı değiştirdi
Başlık ResmiTürkiye'nin onayı alındı! Rumlar rotayı değiştirdi

Kıbrıs’ın batısında deniz tabanı araştırmaları için NAVTEX yayımlayan Rumlar, Türkiye’den gelen tepkinin ardından güzergâhı değiştirdi.

Kaydet
|
Yeşim Eraslan
YEŞİM ERASLAN

Türkiye’nin NAVTEX hamlesi sonrası Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) rotayı değiştirdi. Rumların 15 Ekim 2026’da yayımladığı NAVTEX ile Kıbrıs’ın batısındaki bir bölgede, East to Med Corridor (EMC) denizaltı kablo projesi için jeofizik araştırma yapılacağını duyurmasına Ankara’dan tepki geldi. Söz konusu bölgenin Türk kıta sahanlığı içinde bulunduğunu belirten Türkiye 16 Ekim’de NAVTEX yayımladı. Bunun ardından Rumlar geri adım atarak önceki gün yeni NAVTEX yayımladı. Türkiye’nin bu duyurusunda, jeofizik araştırmaların yetkili Türk makamlarıyla koordine edildiği ve faaliyete izin verildiği bildirildi.

Türkiye'nin onayı alındı! Rumlar rotayı değiştirdi
Başlık ResmiTürkiye'nin onayı alındı! Rumlar rotayı değiştirdi

“TÜRKİYE’NİN DEDİĞİ OLUR”

Süreci değerlendiren Savunma Uzmanı Turan Oğuz, Türkiye’nin itirazının ardından proje sahibi EMC Subsea Cable Company Ltd. ile araştırma gemisinin operatörü Hollanda merkezli Fugro N.V. arasında muhtemelen yeni bir süreç başladığına dikkat çekerek, faaliyetlerin Türk makamlarıyla koordinasyon içinde yürütülecek şekilde yeniden planlandığını ifade etti. GKRY’nin Türkiye’nin itirazlarını dikkate almadan bölgede faaliyet yürütme yaklaşımından geri adım attığını söyleyen Oğuz şöyle konuştu: Türkiye’den alınan izin ile GKRY, ‘Doğu Akdeniz için Türkiye’den kesinlikle izin almayacağız’ tezinden fiilen geri adım attı. Mavi Vatan’da Türkiye’nin dediği olur.

Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.