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Türkiye'ye en fazla turist komşu ülkelerden! İlk sırada İranlılar var

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Türkiye&#039;ye en fazla turist komşu ülkelerden! İlk sırada İranlılar var

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye'yi bu yılın ilk iki ayında 4 milyon 341 bin 606 turist ziyaret etti. Verilere göre ülkemize en fazla turist İran, Rusya ve Bulgaristan'dan geldi.

Türkiye'ye 2023'te gelen yurt dışı ziyaretçi sayısı 56 milyon 693 bin 837 oldu. Bu ziyaretçilerin 49 milyon 209 bin 180'i yabancı, 7 milyon 484 bin 657'i "yurt dışı ikametli vatandaş" ziyaretçilerden oluştu.

YÜZDE 12 ARTTI

Sınır-giriş çıkış istatistiklerine göre, Türkiye Ocak 2024'te 2 milyon 47 bin 27, şubat ayında 2 milyon 294 bin 579 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Geçen yılın aynı döneminde 3 milyon 876 bin 381 yabancı ziyaretçi Türkiye'ye giriş yapmıştı.

Bu verilere göre, bu yılın Ocak-Şubat döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak, 4 milyon 341 bin 606 oldu. 2023'te ve 2024'ün ilk 2 ayında, Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı toplam 61 milyon 35 bin 443 olarak tespit edildi.

EN ÇOK TURİST İRAN'DAN GELDİ

Türkiye'ye ocak ve şubat ayında en çok ziyaretçi gönderen ülke, 437 bin 905 kişi ile İran oldu. İran'ı 433 bin 654 kişi ile Rusya, 345 bin 301 kişi ile Bulgaristan takip etti. Bulgaristan'ı sırasıyla Almanya ve Gürcistan izledi.

İSTANBUL İLK SIRADA YER ALDI

Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin ülkeye giriş yaptıkları iller sıralamasında ise İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul'u sırasıyla Edirne, Antalya, Artvin ve Ağrı takip etti. Türkiye'de salgın koşulları nedeniyle turizm gelirinde düşüş olurken, 2021'den sonra turizm sektörü toparlanmaya başladı.

2022'deki turizm geliri 46 milyar 477 milyon 871 bin dolar olurken, geçen yıl bu rakam 54 milyar 315 milyon 542 bin dolara ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da turizm geliri ile 2023'ün turizmde rekor yılı olduğunu kaydetti.

Türkiye'ye 2019-2023 arasındaki gelen ziyaretçi sayısı ile elde edilen turizm geliri ise şöyle:

Yıllar          Ziyaretçi Sayısı                      Turizm Geliri
2019          51 milyon 747 bin 199          34 milyar 520 milyon 332 bin dolar
2020          15 milyon 971 bin 201          12 milyar 59 milyon 320 bin dolar
2021          30 milyon 38 bin 961             30 milyar 173 milyon 587 bin dolar
2022          51 milyon 387 bin 513          46 milyar 477 milyon 871 bin dolar
2023          56 milyon 693 bin 837          54 milyar 315 milyon 542 bin dolar

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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