Ankara-Diyarbakır turistik hattı ise 19 Nisan Cuma günü ilk seferine başlayacak

Turistik Doğu Ekspresi’ne alternatif iki sefer geldi. Bu kapsamda Ankara-Diyarbakır turistik tren seferleri başlıyor. Peki, Ankara-Diyarbakır turistik hattı ne zaman açılacak? Ankara-Diyarbakır ilk sefer hangi tarihte? Ankara-Diyarbakır tren seferleri hangi günler? İşte detaylar...

Turistik Doğu Ekspresi'ne alternatif olarak Ankara-Diyarbakır ve Ankara-Tatvan turistik tren hatları nisan ayında hizmete girecek. Alternatif iki trenin haziran ayının ortalarına kadar sefer yapacağını belirtildi. Peki, Ankara-Diyarbakır tren bileti ne kadar? Ankara-Diyarbakır turistik hattı ne zaman açılacak? Ankara-Diyarbakır ilk sefer hangi tarihte? Ayrıntılar haberimizde...

ANKARA-DİYARBAKIR TURİSTİK HATTI 19 NİSAN ÇARŞAMBA GÜNÜ AÇILIYOR

Turistik Doğu Ekspresi’ne alternatif iki sefer geliyor. 1051 kilometre hat uzunluğunda Ankara-Diyarbakır güzergahında işletilecek olan Ankara-Diyarbakır turistik hattı 19 Nisan Cuma günü ilk seferini gerçekleştirecek.

Ankara-Diyarbakır-Ankara Turistik Treni 180 kişi kapasiteli, 9 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluşacak. Ankara’dan 19 Nisan Cuma günü saat 15.55’ te hareket edecek, Diyarbakır’dan ise 21 Nisan Pazar günü saat 12.00’ da yola çıkacak. Ankara-Diyarbakır seferinde Malatya’da 3 saat, Diyarbakır-Ankara seferinde ise Yolçatı’da 4 saat, Kayseri’ de 3 turizm amaçlı duracak ve buralardaki tarihi ve kültürel değerleri görme imkanı sunacak.

ANKARA-DİYARBAKIR TURİSTİK HATTI BİLETİ NE KADAR?

Ankara-Diyarbakır turistik hattı tren yolculuğu bileti en düşük 21,17'da en yüksek 189,61 TL'den satışa sunuluyor.

TATVAN ANKARA TREN SEFERLERİ HANGİ GÜNLER?

Turistik tren, 19.04.2024-14.06.2024 tarihleri arasında her Cuma Ankara'dan 15:55'de hareket edecek, gezi amaçlı Malatya'da 3 saatlik duruş yapacaktır.

ANKARA-TATVAN TURİSTİK HATTI DA DEVREDE

Ankara-Diyarbakır turistik hattının yanı sıra Ankara-Tatvan hattı da 17 Nisan Çarşamba günü ilk seferini gerçekleştirecek.