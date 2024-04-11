Ankara-Tatvan turistik hattı 17 Nisan Çarşamba günü ilk seferini gerçekleştirecek

Turistik Doğu Ekspresi’ne alternatif iki sefer geldi. Bu kapsamda Ankara-Tatvan turistik tren seferleri başlıyor. Peki, Ankara Tatvan turistik hattı ne zaman açılacak? Ankara-Tatvan ilk sefer hangi tarihte? Tatvan Ankara tren seferleri hangi günler? İşte detaylar...

Turistik Doğu Ekspresi'ne alternatif olarak Ankara-Diyarbakır ve Ankara-Tatvan turistik tren hatları nisan ayında hizmete girecek. Alternatif iki trenin haziran ayının ortalarına kadar sefer yapacağını belirtildi. Peki, Ankara Tatvan tren bileti ne kadar? Ankara Tatvan turistik hattı ne zaman açılacak? Ankara-Tatvan ilk sefer hangi tarihte? Ayrıntılar haberimizde...

ANKARA-TATVAN TURİSTİK HATTI 17 NİSAN ÇARŞAMBA GÜNÜ AÇILIYOR

Turistik Doğu Ekspresi’ne alternatif iki sefer geliyor. Bunlardan ilki Ankara-Tatvan-Ankara parkurunda işletilecek turistik tren oldu.

Ankara’dan 17 Nisan Çarşamba günü saat 15.55’ te seferlerine başlayacak. Ankara-Tatvan seferinde Elazığ’da 4 saatlik bir duruş gerçekleştirecek. 19 Nisan Cuma günü de Tatvan’dan 06.35’ te hareket edecek tren Tatvan-Ankara seferinde Palu’da 3 saat, Elazığ’da 4 saat ve Kayseri’de 3 saatlik duruş yapacak. Ankara-Tatvan-Ankara Turistik Treni, 9 yataklı vagon ve 1 yemekli vagondan oluşacak.

ANKARA TATVAN TREN BİLETİ NE KADAR?

Ankara - Tatvan arası tren yolculuğu bileti en düşük 20,99'da en yüksek 221,46 TL'den satışa sunuluyor.

TATVAN ANKARA TREN SEFERLERİ HANGİ GÜNLER?

Ankara'dan Salı ve Pazar günleri 1; Tatvan'dan Salı ve Perşembe günleri 1 adet seferin düzenlendiği tren hattında sefer süresi yaklaşık 27 saattir.

ANKARA-DİYARBAKIR TURİSTİK HATTI DA DEVREDE

Ankara-Tatvan turistik hattının yanı sıra Ankara-Diyarbakır turistik hattı ise 19 Nisan Cuma günü ilk seferini gerçekleştirecek.