Ukrayna'dan Rusya'ya bir darbe daha! 'Doğu yönünde bir Su-34 daha eksildi'

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk, Rusya'ya ait 'Su-34' model bir savaş uçağının daha düşürüldüğünü duyurdu.

Rus lider Vladimir Putin'in verdiği askeri harekat emri ile Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Geri adım atmayan iki taraf da birbirlerinin ordularını hedef almayı sürdürürken, Ukrayna'dan yeni bir açıklama geldi.

Geçtiğimiz günlerde doğu yönünde Rusya'ya ait 2 adet 'Su-34' tipi uçağı düşürdüğünü açıklayan Ukrayna, aynı tipte bir savaş uçağını daha düşürdüğünü duyurdu.

"DOĞU YÖNÜNDE BİR SU-34 DAHA EKSİLDİ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk, "Bugün 29 Şubat, her 4 yılda bir gelen tarih, ancak Ruslar için bir uçağın daha kaybedilmesiyle tanıdık bir gün. Doğu yönünde bir Su-34 daha eksildi" ifadelerini kullandı.​​​​​​​

"DURUM ÖZELLİKLE GERGİN"

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cephe hattındaki durumu değerlendirdi. Sırskiy, "Rus saldırı birliklerinin savunmamızı yarmaya ve Tonenke, Orlivka, Semenivka, Bardıçi ve Krasnoholivka yerleşimlerini ele geçirmeye çalıştığı Avdiyivka ve Zaporijya yönlerinde durum özellikle gergin" bilgisini verdi.

Rusya'nın Verbove ve Robotine bölgelerinde kontrolü yeniden sağlamaya çalıştığını ve buralarda şiddetli çatışmaların sürdüğünü ifade eden Sırskiy, Ukrayna askerlerinin, Orlivka yerleşim yerinin eteklerine kadar ilerleyen Rus birliklerini geri püskürttüğünü kaydetti.