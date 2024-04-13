Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Tatilde doldu taştı! Amasra, nüfusunun 100 katı turist ağırladı

Tatilde doldu taştı! Amasra, nüfusunun 100 katı turist ağırladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Tatilde doldu taştı! Amasra, nüfusunun 100 katı turist ağırladı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bartın'ın doğal güzellikleri ile dikkat çeken Amasra ilçesi, 9 günlük bayram tatilinde doldu taştı. İlçe, geride kalan 8 günlük tatilde nüfusunun 100 katı turist ağırladı.

Fatih Sultan Mehmet Han'ın 'Çeşm-i Cihan' olarak nitelendirdiği, muhteşem doğası ve denizi ile Türkiye'nin göz bebeği olan Bartın'ın Amasra ilçesi, 9 günlük bayram tatilinde havaların da sıcak gitmesi üzerine adete doldu taştı.

Karadeniz'in incisi Amasra, bayram tatilini ve sıcak havaları fırsat bilen binlerce insanla doldu. Şehrin doğal güzelliklerinin keyfini süren yerli turistler, denizde ise tekne turlarına katılarak tatil ve bayram sevincini yaşadı.

8 GÜNDE 650 BİN KİŞİYİ AĞIRLADI

Toplam 6.600 nüfuslu Amasra ilçesine 8 günlük bayram tatilinde yaklaşık 650 bin kişi geldi. İlçedeki otel ve pansiyonlar dolup taşarken, yollarda ise uzun araç kuyrukları oluştu.

Bayramın ikinci günü 27 bini aşkın araç girişinin olduğu ilçeye, 8 günde toplamda 150 bin araç girdiği öğrenildi. İlçe vatandaşı ve esnaf da sorunsuz bir dönem geçirdiklerini belirterek, yoğunluktan memnuniyetini dile getirdi.

Tatilde doldu taştı! Amasra, nüfusunun 100 katı turist ağırladı - 1. Resim

YOĞUNLUK SÜRÜYOR

8 günlük süreçte nüfusunun yaklaşık 100 katı yerli ve yabancı turist ağırlayan ilçede, insan yoğunluğunun pazar günü de devam etmesi bekleniyor.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD: Rusya tarihinin en güçlü askeri noktasına ulaştı, Çin'in desteği büyük
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Akın akın dönüyorlar! Milyonlar yollara düştü, araç kuyruğunun sonu görünmüyor - GündemAkın akın dönüyorlar!Tekme, tokat, silah, bıçak, sopa... Türkiye'nin konuştuğu dehşet böyle başlamış - GündemTürkiye'nin konuştuğu dehşet böyle başlamışAFAD Başkanı Antalya'daki teleferik faciasının nedenini açıkladı - GündemAntalya'daki teleferik faciasının nedeni ne?CHP'li ismin gündem olan teleferik iddiası yalanlandı - GündemCHP'li ismin gündem olan teleferik iddiasına yalanlamaAntalya'daki teleferik faciasında flaş gelişme: Hepsi için gözaltı kararı verildi - GündemHepsi için gözaltı kararı çıktıTeleferikte mahsur kalanlar dehşeti anlattı: Elektrikler kesildi, takla atmaya başladık, işkence gibiydi - Gündem'Elektrik kesildi, takla atmaya başladık, işkence gibiydi'
Sonraki Haber Yükleniyor...