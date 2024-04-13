Tatilde doldu taştı! Amasra, nüfusunun 100 katı turist ağırladı

Bartın'ın doğal güzellikleri ile dikkat çeken Amasra ilçesi, 9 günlük bayram tatilinde doldu taştı. İlçe, geride kalan 8 günlük tatilde nüfusunun 100 katı turist ağırladı.

Fatih Sultan Mehmet Han'ın 'Çeşm-i Cihan' olarak nitelendirdiği, muhteşem doğası ve denizi ile Türkiye'nin göz bebeği olan Bartın'ın Amasra ilçesi, 9 günlük bayram tatilinde havaların da sıcak gitmesi üzerine adete doldu taştı.

Karadeniz'in incisi Amasra, bayram tatilini ve sıcak havaları fırsat bilen binlerce insanla doldu. Şehrin doğal güzelliklerinin keyfini süren yerli turistler, denizde ise tekne turlarına katılarak tatil ve bayram sevincini yaşadı.

8 GÜNDE 650 BİN KİŞİYİ AĞIRLADI

Toplam 6.600 nüfuslu Amasra ilçesine 8 günlük bayram tatilinde yaklaşık 650 bin kişi geldi. İlçedeki otel ve pansiyonlar dolup taşarken, yollarda ise uzun araç kuyrukları oluştu.

Bayramın ikinci günü 27 bini aşkın araç girişinin olduğu ilçeye, 8 günde toplamda 150 bin araç girdiği öğrenildi. İlçe vatandaşı ve esnaf da sorunsuz bir dönem geçirdiklerini belirterek, yoğunluktan memnuniyetini dile getirdi.

YOĞUNLUK SÜRÜYOR

8 günlük süreçte nüfusunun yaklaşık 100 katı yerli ve yabancı turist ağırlayan ilçede, insan yoğunluğunun pazar günü de devam etmesi bekleniyor.