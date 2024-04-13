Akın akın dönüyorlar! Milyonlar yollara düştü, araç kuyruğunun sonu görünmüyor

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olmasını değerlendiren vatandaşlar Muğla'ya akın etti, hafta sonu ile birlikte dönüş çilesi başladı. Marmaris, Datça ve Fethiye ilçelerine gelenler, tatil sonu dönüşünde karayolunda uzun kuyruklar oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı, değerlendirmek isteyen vatandaşlar tatil bölgelerine akın etti. Ankara, İzmir, İstanbul ve Bursa gibi büyük kentlerden tatil için Muğla’yı tercih edenlerin dönüşünde Ula ilçesinde başlayan ve Yatağan ilçesinde sona eren araç kuyruğu, yaklaşık 30 kilometre uzunluğa yaklaştı.

ARAÇ KUYRUĞU ÖĞLEDEN SONRA BAŞLADI

Sabah saatlerinde sakin olan karayolunda, öğleden sonra yola çıkan tatilcilerin Gökova kavşağında buluşması ile araç kuyruğu başladı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri özellikle kritik noktalarda gün boyu görev yaparak trafik akışının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için sürücülere yardımcı oldu.

Trafik akışının yoğun olduğu bölgelerde trafik ışıkları geçici süre askıya alınırken, trafik akışını trafik ekipleri tarafından yönlendirildi.

2OO BİN ARAÇ, 2 MİLYON TURİST GİRİŞİ

Muğla bölgesine Ramazan Bayramı sürecinde yaklaşık 200 bin araçi ve 2 milyona yakın yerli turist girişi olduğu tahmin ediliyor.