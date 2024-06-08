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Haberler > Gündem > Türkiye'nin 2. uzay misyonu başarıyla tamamlandı! Tuva Cihangir Atasever dünyaya geri döndü

Türkiye'nin 2. uzay misyonu başarıyla tamamlandı! Tuva Cihangir Atasever dünyaya geri döndü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in de içinde bulunduğu "VSS Unity" yörünge altı aracını taşıyan uçak, New Mexico'daki Spaceport tesisinden havalandı. Atasever, 1. buçuk saat süren yolculuğun ardından 7 deneyi tamamlayarak dünyaya geri döndü.

Türkiye için tarihi gün... İkinci astronotumuz Tuva Cihangir Atasever'in de içinde bulunduğu "VSS Unity" yörünge altı aracını taşıyan uçak, New Mexico'daki Spaceport tesisinden Türkiye saati ile 17.30'da havalandı. Atasever, uçuşun gerçekleştirileceği alanda vatandaşları selamladı.

45 BİN FEET YÜKSEKLİĞE ERİŞTİ

Galactic 07 ekibi 1 saat 10 dakika süren uçuşun ardından VSS Unity yörünge altı aracının 45 bin feet yüksekliğe erişmesinin ardından hibrit yakıtlı roket motorunu ateşleyerek 90 kilometre irtifaya ulaştı.

"UZAY YOLCULUĞUMDA CUMHURBAŞKANIMIZIN HEDİYESİ YANIMDAYDI"

Uçuşunu başarıyla tamamlayan Atasever şu açıklamaları yaptı:

Cumhurbaşkanımız 19 Mayıs'ta bana saat hediye etmişti. Uzay yolculuğumda operasyonlarda kullandığıma ek olarak onun hediyesi de vardı.

Uçuşumuz oldukça başarılı geçti. Bilimsel deneyler perspektifinden baktığımızda bütün objektiflerimizi yerine getirdik diyebilirim.

Filistin halkının yaşadığı eziyet, dünyamızın güzelliğinin hak etmediği bir durum. Bunları sembolize etmek adına kefiyeyi yanımda taşıdım.

Tuva Cihangir Atasever'in uzay yolculuğu başladı - 1. Resim

UÇAK İÇİNDEN DÜNYAYI İZLEDİ

Tuva Cihangir Atasever'in katıldığı tarihi yolculuktan ilk görüntüler geldi. Atasever'in Virgin Galactic'e ait "VSS Unity" yörünge altı aracını taşıyan uçaktan dünyayı izlediği anlar böyle kaydedildi.

3 DAKİKADA 7 DENEY

Atasever, 3 dakikada insülin kalemi testi, Message, metabolom, yörünge altı uçuşta vezikül analizi, IvmeRad, Miyeloid ve Beacon testlerini başarıyla gerçekleştirdi.

Atasever'i taşıyan "VSS Unity" yörünge altı aracı, ABD yerel saatiyle 09.40'ta (TSİ 18.40) iniş yaptı.

Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever'in de içinde yer aldığı "VSS Unity" yörünge altı aracı, ABD yerel saatiyle 09.40'ta (TSİ 18.40) süzülerek iniş yaptı.

Tuva Cihangir Atasever'in uzay yolculuğu başladı - 2. Resim

ERDOĞAN BAŞARILAR DİLEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da gün içinde canlı bağlantı gerçekleştirdiği Türkiye'nin ikinci uzay yolcusu Tuva Cihangir Atasever'e başarı dileyerek, "Sen ikinci astronotumuz olacaksın ama son olmayacaksın. Ülkemiz insanlı uzay görevi noktasında seninle şimdi üçüncünün altyapısını hazırlayacak" dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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