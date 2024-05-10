Üç kadın 16 kişiyi Bitcoin üzerinden dolandırdı: 4 yıldır yargılayacak mahkeme bulunmuyor

Erzurum'da Bitcoin aracılığıyla saadet zinciri kuran üç kadın 16 kişiyi milyonlarca lira dolandırıldı. 2020'de gerçekleşen olay, yargılanacak mahkeme bulunmadığı için çözüme kavuşamadı. Mağdurlar, 'paralarının pul olduklarını' söyleyip adaletin sağlanması çağrısında bulundu.

Sanal para dolandırıcıların iştahını kabartmaya devam ediyor. Erzurum'da Bitcoin yöntemi ile kazançlarından kar payı elde edecekleri vaadiyle dolandırılan 16 kişi 4 yıldır mahkeme kapılarında.

Mağdurların iddiasına göre; Tuba P., ortağı Seda K. ve Birgül D. aracılığı ile vatandaşlardan para topladı. Kurduğu saadet zinciri ile yatırım yaptıkları parayı değerlendirip 6 yıl boyunca kâr payı dağıtan Tuba P. son aldığı paraların geri ödemesini yapmadı. Tuba P.’ye ulaşamayan 16 kişi, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek şikâyetçi oldu. Onlarca kişiden milyonlarca lira vurgun yaptığı öne sürülen Tuba P. ise hesabının hacklendiğini iddia ederek hiçbir ödeme yapmadan sırra kadem bastı.

YARGILAYACAK MAHKEME ARANIYOR

Bitcoin’e yatırım yaparak para kazanacaklarını vadeden Tuba P., Seda K. ile Birgül D. hakkında Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nce ‘dolandırıcılık’ suçlamasıyla 2020 yılında dava açıldı. Ancak dava karar aşamasındayken mahkeme heyeti değişti. Yeni göreve gelen mahkeme heyeti ise davanın kendilerinde değil de Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmesi gerektiği yönünde görevsizlik kararı verdi. Ancak Erzurum 5. Asliye Ceza Mahkemesi de görevsizlik kararı verince dosya bu kez istinafa taşındı. İstinaf Mahkemesi 5. Ceza Dairesi de son olarak davanın yeniden Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülmesi gerektiği yönünde karar verdi.

Dört yıl içinde mahkemeler arasında dönüp dolaşan dava dosyası için Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin yeniden duruşma günü vermesi bekleniyor.

3 MİLYON 250 BİN LİRALIK KAYIP

Dava dosyasına giren bilirkişi heyet raporu da gerçekleri gözler önüne serdi. Mağdurlar ve sanıkların banka hesapları arasındaki banka trafiği detaylı bir şekilde incelendi. Mağdurların anapara kayıplarının toplamda 3 milyon 250 bin 100 TL olduğu belirlendi. Bilirkişi raporunun sonuç kısmında yer alan ifadeler ise dikkat çekti. Raporda, “Sanıklardan Tuba P.’nin saadet zincirinin tepe yöneticisi olduğu, sanıklardan Seda K. ve Birgül D.’nin bu saadet zincirinin içinde yoğun olarak yer aldığının anlaşıldığı” ifadeleri kullanıldı.

MAĞDURLAR İSYAN ETTİ

Mağdurlardan Murat Erçek, dolandırıldığı 100 bin TL üzerindeki rakamla dört yıl önce sıfır kilometre alabileceği bir aracın şimdiki fiyatının 1 milyon TL’nin üzerinde olduğunu söyleyerek, "Ben de 100 bin TL’nin üzerinde dolandırıldım. Dört yıl öncenin 100 bin TL’si ile sıfır kilometre satın alabileceğim bir araç, şimdi 1 milyon TL’nin üzerinde.

Kaybımı düşünün. Bu insanlar dört yıldır tutuklanmadan rahat şekilde geziyorlar. Belki de bizden aldıkları paraları katlayarak artırdılar. Ama bizim paramız pul oldu. Hızlı yargılama yapılamadığı için zamanında mağduriyetimiz giderilmedi. Şimdi ne zaman davada karar çıkacak, mağduriyetimiz ne zaman ve ne şekilde giderilecek belli değil. Artık adaletin yerini bulmasını istiyoruz" dedi.