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Ümit Özdağ davasında savcı mütaalasını değiştirdi!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ümit Özdağ davasının 2'inci duruşmasında savcılık mütaalasını değiştirdi. Özdağ'a 7 yıl 10 aya kadar hapis istendi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla yargılandığı davada ikinci defa hakim karşısına çıktı. 

Savcı mütalaasını bu duruşmada değiştirdi.

Savcılık makamı Ümit Özdağ’ın paylaşımlarıyla “Kayseri Olaylarını” tetiklediği ve “Zincirleme şekilde Halkın bir kesimini alenen düşmanlığa tahrik” suçunun sabit olduğunu ifade etti. Tutukluluğunun devamı yönünde talepte bulundu.

ÖZDAĞ'A İSTENEN CEZA

Bir önceki duruşmada Ümit Özdağ için 4 buçuk yıla kadar hapis cezası istenmişti ancak savcı 2. Duruşmadaki mütalaasında suçun “zincirleme şekilde” işlendiğini iddia ettiği için Ümit Özdağ hakkında 1 yıl 10 aydan 7 yıl 10 aya kadar hapsi talep etti.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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