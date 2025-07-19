Ünlü ressam Ahmet Güneştekin İBB soruşturmasında ifade verdi: 6 milyon euroluk tarihi binayı nasıl aldı?

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında sanatçı Ahmet Güneştekin de ifade verdi. Venedik'te 6 milyon euroya aldığı tarihi bina sorulan Güneştekin, sanatçı fonuyla binayı aldığını, İmamoğlu'nun herhangi bir katkısı olmadığını ve binayı da İmamoğlu adına satın almadığını söyledi.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında sanatçı Ahmet Güneştekin de 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi. Güneştekin yaklaşık 7 yıldır Ekrem İmamoğlu'nu tanıdığını ifade edip kendisinden herhangi bir 'sponsorluk' almadığını söyledi.

Habertürk'ün yer verdiği habere göre Güneştekin ifadesinde şunları kaydetti:

"Bir sanat sergisinde kendisiyle tanışmıştım. Daha sonra atölyemi ziyaret etti. Sergi teklifinde bulundu. Feshane' de sergi düzenledim. Serginin sponsorları arasında İBB yoktur. Sergilerime sponsor olanlar iş dünyasından bilinen insanlar ve firmalardır.

Düzenlediğim başka sergileri de Ekrem İmamoğlu ziyaret etmiştir. Birçok siyasetçi ve iş insanı sergilerimi ziyaret eder. Eserlerimi alır. Dünya çapında bilinen bir sanatçıyım.

17. YÜZYILDAN KALMA BİNAYI NASIL ALDI?

Venedik'te 17. yüzyıldan kalma bir tarihi binayı 2022 yılında satın aldım. Satın alma süreci 2021 yılında başladı. Resmiyete kavuşması 2023 yıldır. Satın alma başvurusunu ise 2020 yılında yapmıştım. Yüzlerce sanatçı başvuruda bulundu. Ancak satın alma kriterlerini sağladığım için binayı sanatçı fonuyla ben satın aldım.

Sanatçı fonu binanın değerinin yüzde 30-40 değerinin altında satılmasına ilişkindir. Yaklaşık 6 milyon euro ödeme yaptım. Para transferi Türkiye'de bulunan hesaplarımdan gitti. Binayı satın aldığım dönemde eser satışlarım çok yüksekti. En yüksek vergiyi ödeyen sanatçıydım. Yapmış olduğum bu ödemede MASAK kontrolünden geçti. Bu binayı kendi paramla satın aldım. Ekrem İmamoğlu'nun bir katkısı olmamıştır. Binayı da Ekrem İmamoğlu adına satın almadım. Bina bana aittir.” dedi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Söz konusu bina tarihi eser olduğu için isminin değiştirilmesinin söz konusu olmadığını söyleyen Güneştekin, “Eserlerim üzerinden para aklama durumu da söz konusu değildir. Ekrem İmamoğlu'nun seçim çalışmalarına destekte bulunmadım. Sosyal medyada kendisini paylaşmadım. Sergime katıldığı için katkısı olan herkese teşekkür etmek maksadıyla paylaşım yapmış olabilirim.

Yurtdışı bankalarında hesabım bulunmamaktadır. Sadece Venedik'teki binayı satın almak için para transferi yaptım. Mahir Polat'ı İBB mirasın başında olmasından dolayı tanıyorum. Bu zamana kadar yaptığım sergilerin hiçbirine kamu kuruluşlarının sponsor olmasını istemedim. Dolayısıyla İBB'nin imkanlarından yararlanmam, haksız kazanç sağlamam da mümkün değildir. Suçlamaları kabul etmiyorum.” ifadelerini kullandı.