Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Ceylan Kaya tutuklandı! 9 isme yurt dışı yasağı
İstanbul'da ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında şarkıcı Ceylan Kaya, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklandı. Özcan Deniz, Burcu Özberk ve Deniz Çakır'ın da aralarında bulunduğu 9 şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında karar verildi.
Savcılık işlemlerinin ardından şarkıcı Ceylan Kaya tutuklama, diğer 9 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilmişti.
CEYLAN KAYA MAL VARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA SUÇUNDAN TUTUKLANDI
Hâkimlikteki işlemleri tamamlanan şarkıcı Ceylan Kaya, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
9 İSME YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI
Soruşturma kapsamında adli kontrol talebiyle hâkimliğe sevk edilen 9 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi.
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan isimler şöyle:
- Burcu Özberk
- Özcan Deniz
- Murat Ceylan
- Ufuk Gündoğdu
- Deniz Sözen
- Murat Başoğlu
- Deniz Çakır Baykal
- İbrahim Yılmaz
- Onur Yüksel
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma devam ediyor.