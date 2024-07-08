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Uykularında öldürülen anne, kızı ve torunu gözyaşları içinde defnedildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Arguvan, Intihar, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Malatya'da dün İsmet Budak, evlerinde eşini, kızını ve torununu tüfekle öldürüp intihara kalkışmıştı. Zanlının tedavisi sürerken katlettiği 3 kişi gözyaşlarıyla defnedildi.

Dün saat 02.30 sıralarında Arguvan'ın Güveçli Mahallesi'nde 61 yaşındaki İ.B. aile içi bir konudan dolayı girdiği bunalım sonucu uykuda olan eşi Songül Budak'ı (64), kızı Cansu Aslan'ı (33) ve 5 yaşındaki torunu Buğlem Aslan'ı silahla vurduktan sonra intihara kalkıştı.

Uykularında öldürülen anne, kızı ve torunu gözyaşları içinde defnedildi - 1. Resim

YAKINLARI KAHROLDU

Silah sesleri üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Songül Budak, Cansu Aslan ve Buğlem Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı şahsın ise Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldığı olayda, hayatını kaybedenlerin cenazeleri adli tıp kurumuna gönderildi.

Uykularında öldürülen anne, kızı ve torunu gözyaşları içinde defnedildi - 2. Resim

Adli tıp kurumundaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan anne, kızı ve 5 yaşındaki Buğlem Aslan'ın cenazeleri şehir mezarlığında gözyaşları arasında defin edildi. Olayın zanlısı İ.B.'nin ise Turgut Özal Tıp Merkezi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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