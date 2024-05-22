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Uyuşturucu kaçakçılığında ilginç yöntem! İç organlarını kullandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Uyuşturucu kaçakçılığında ilginç yöntem! İç organlarını kullandı
Narkotik Suçlarla Mücadele, Uyuşturucu Ticareti, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gümüşhane’de yabancı uyruklu 2 kadın ilginç yöntemle sakladıkları uyuşturucu maddeleriyle yakalandı. İlçe narkotik ekiplerinin başarılı operasyonda yapılan incelemeler sonucu şüphelilerin bağırsakları alarm verdi.

Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Akçakale uygulama noktasında durdurulan bir araç içerisinde seyahat eden M.S. ve S.S. isimli 2 yabancı uyruklu kadından şüphelenerek Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla şahısları Gümüşhane Devlet Hastanesine götürdü.

Uyuşturucu kaçakçılığında ilginç yöntem! İç organlarını kullandı - 1. Resim

Şahıslar üzerine yapılan kontroller şaşkına çevirdi. Mide ve bağırsaklarında uyuşturucu malzemelerinin tespit edilen M.S. ve S.S. operasyona alındı. Sakladıkları cisimler bu yolla çıkartıldı.

59 PARÇA UYUŞTURUCU

M.S. isimli şahsın bağırsaklarından 31 parça paketlenmiş 258,91 gram ve S.S. isimli şahsın bağırsaklarından 28 parça 207,55 gram metamfetamin maddesi olmak üzere toplamda 59 parça paketlenmiş 466,46 gram metamfetamin ele geçirilirken, yabancı uyruklu şahıslar "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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