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Uzungöl’de korkunç ölüm! Suudi turist motosiklet ile dereye uçtu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Trabzon’un Çaykara ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında Suudi Arabistan uyruklu bir kişi hayatını kaybetti.

Dün akşam saat 22.00 sıralarında Uzungöl-Çaykara karayolunda alınan bilgiye göre, Uzungöl'den ilçe merkezine gitmekte olan Suudi Arabistan uyruklu Abdurrahman Abdullah (38) idaresindeki motosiklet, virajı alamayarak önce yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı ardından 8-10 metre yükseklikten dereye uçtu.

Uzungöl’de korkunç ölüm! Suudi turist motosiklet ile dereye uçtu - 1. Resim

ZOR ÇIKARDILAR

Kazayı gören yoldan geçen araçların sürücülerinin ihbarı üzerine bölgeye gelen jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri Suudi motosikletçinin köprünün dere içerisindeki ayaklarında cansız bedenini buldu. Abdurrahman Abdullah’ın cesedi uzun uğraşlar sonrasında dere yatağından çıkartılarak otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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