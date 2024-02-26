Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Gündem > Van'da çığ faciası! Ölü ve yaralılar var

    Van'da çığ faciası! Ölü ve yaralılar var

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Van-Hakkari karayolunda seyir halindeki minibüs, düşen çığ yüzünden sürüklenerek şarampole yuvarlandı. Bölgeye çok sayıda ekip ve ambulans sevk edilirken, AFAD ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan da peş peşe açıklamalar geldi. Bakan Yerlikaya çığ altındaki minibüsten 12 kişinin yaralı kurtarıldığını, 1 kişinin ise hayatını kaybettiğini bildirdi.

    Van-Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere Geçidi'nde akşam saatlerinde çığ faciası yaşandı.

    ÇIĞ MİNİBÜSÜ DEVİRDİ

    Kar yağışının ardından başlayan çığ, seyir halindeki minibüsün üzerine düştü. Çığla beraber sürüklenen minibüs şarampole yuvarlandı. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

    Van'da feci kaza! Çığ minibüsü devirdi... Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

    ACI HABERİ AFAD DUYURDU

    AFAD'dan yapılan açıklamada çığ altında kalan minibüsteki 12 kişinin kurtarıldığı, 1 kişinin ise hayatını kaybettiği  belirtildi.

    BAKAN YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

    Çığla ilgili Bakan Yerlikaya'dan da açıklama geldi.

    Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı;

    "Bu akşam Van Başkale ilçemiz 32 Virajlar Mevkiinde yolcu minibüsü üzerine çığ düşmüş, olay yerine Van İl Afad’dan 5 araç, 20 personel ile 112 Sağlık ve Jandarma ekiplerimiz derhal sevk edilmiştir.

    Edinilen ilk bilgilere göre çığ altında kalan minibüsten 12 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmış, 1 vatandaşımız ise maalesef hayatını kaybetmiştir.

    Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

    Van'da çığ faciası! Ölü ve yaralılar var - 2. Resim

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi davasında 2'nci duruşma: Temelin riskli olduğu raporu projeye eklenmemiş - GündemTemelin riskli olduğu raporu projeye eklenmemişGören dönüp bir daha baktı, mahalleli hayrete düştü! Cezalandırdığı otomobilini binaya astı - GündemGören dönüp bir daha baktı, mahalleli hayrete düştü!7 ayda 70 bin çivi çaktı, 150 kg ağırlığında, 3,3 metre yüksekliğinde... Kırgız ressamdan Erdoğan portresi - GündemKırgız ressamdan Erdoğan portresiMacera parkında feci kaza! Eğlence acı sonla bitti - GündemMacera parkında feci kaza! Eğlence acı sonla bittiİBB Başkan adayı Murat Kurum'dan İstanbulspor'a ziyaret - GündemİBB Başkan adayı Murat Kurum'dan İstanbulspor'a ziyaretYangında kaybettiği eşi ve iki çocuğuna böyle veda etti: O zaman ölsem bu acıyı görmezdim - Gündem'O zaman ölsem bu acıyı görmezdim'Çanakkale'de 14 köpek zehirlenerek öldürüldü - GündemÇanakkale'de 14 köpek zehirlenerek öldürüldü
    Sonraki Haber Yükleniyor...