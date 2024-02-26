Van'da çığ faciası! Ölü ve yaralılar var
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Van-Hakkari karayolunda seyir halindeki minibüs, düşen çığ yüzünden sürüklenerek şarampole yuvarlandı. Bölgeye çok sayıda ekip ve ambulans sevk edilirken, AFAD ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan da peş peşe açıklamalar geldi. Bakan Yerlikaya çığ altındaki minibüsten 12 kişinin yaralı kurtarıldığını, 1 kişinin ise hayatını kaybettiğini bildirdi.
Van-Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere Geçidi'nde akşam saatlerinde çığ faciası yaşandı.
ÇIĞ MİNİBÜSÜ DEVİRDİ
Kar yağışının ardından başlayan çığ, seyir halindeki minibüsün üzerine düştü. Çığla beraber sürüklenen minibüs şarampole yuvarlandı. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.
ACI HABERİ AFAD DUYURDU
AFAD'dan yapılan açıklamada çığ altında kalan minibüsteki 12 kişinin kurtarıldığı, 1 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.
BAKAN YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA
Çığla ilgili Bakan Yerlikaya'dan da açıklama geldi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı;
"Bu akşam Van Başkale ilçemiz 32 Virajlar Mevkiinde yolcu minibüsü üzerine çığ düşmüş, olay yerine Van İl Afad’dan 5 araç, 20 personel ile 112 Sağlık ve Jandarma ekiplerimiz derhal sevk edilmiştir.
Edinilen ilk bilgilere göre çığ altında kalan minibüsten 12 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmış, 1 vatandaşımız ise maalesef hayatını kaybetmiştir.
Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı