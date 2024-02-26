Van'da çığ faciası! Ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: Şeyda Karaca / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 26 Şubat 2024 21:28 - Güncelleme: 26 Şubat 2024 22:20 - Güncelleme:

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Van-Hakkari karayolunda seyir halindeki minibüs, düşen çığ yüzünden sürüklenerek şarampole yuvarlandı. Bölgeye çok sayıda ekip ve ambulans sevk edilirken, AFAD ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan da peş peşe açıklamalar geldi. Bakan Yerlikaya çığ altındaki minibüsten 12 kişinin yaralı kurtarıldığını, 1 kişinin ise hayatını kaybettiğini bildirdi.