Vatandaşlar ihbar etti, denizde korkunç manzarayla karşılaştılar

Sinop'ta vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, denizde bir erkek cesedi buldu.

Sinop Akliman Feneri mevkiinde bu sabah saatlerinde denizden bir erkek cesedi çıkarıldı. Vatandaşlar tarafından yapılan ihbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sahil güvenlik ekibi sevk edildi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLECEK

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu denizden çıkarılan erkek cesedi, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Sinop Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracıyla morga götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.