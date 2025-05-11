Vatandaşlara Terörsüz Türkiye anlatılacak! Toplumun yüzde 60’ı yeni sürece olumlu bakıyor

AK Parti de Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili toplumsal desteğin artması için tüm kadrolarıyla sahada olacak. AK Parti’de parti yöneticileri, milletvekilleri ve teşkilat yönetimleri, özellikle şehit ve gazi aileleri ile bir araya gelerek süreçle ilgili bilgi verecek.

HABER MERKEZİ ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 1 Ekim’de Meclis’in açılışında DEM’li yöneticilerle tokalaşması ile başlayan Terörsüz Türkiye sürecinde, terör örgütü PKK’nın silah bırakması ve kendini feshetmesi ile ilk aşama bir anlamda tamamlanmış oldu. AK Parti de yeni süreçle ilgili toplumsal desteğin artması için tüm kadrolarıyla sahada olacak.

Edinilen bilgilere göre; AK Parti’nin yaptırdığı kamuoyu yoklamalarında, terörün sonlandırılması kapsamında terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan ve DEM Parti ile başlatılan görüşmelere ilk günlerde destek yüzde 50’nin altında kalıyordu. Sonrasında Cumhurbaşkanı’nın sahiplenmesi ve sürecin devlet politikası hâline gelmesi toplumsal desteği artırdı. Bu kapsamda Terörsüz Türkiye projesine olan desteğin yüzde 60’a dayandığı ifade edildi. Bazı çevrelerin ‘Öcalan’a af getirileceği’ şeklinde yaptığı propagandaya karşı toplumun doğru bilgilendirilmesi için âdeta seferberlik ilan edilen AK Parti’de parti yöneticileri, milletvekilleri ve teşkilat yönetimleri, özellikle şehit ve gazi aileleri ile bir araya gelerek süreçle ilgili bilgi verecek. Terör örgütü PKK’nın silah bırakmasından sonra sürece ilişkin toplumsal desteğin daha da artacağı değerlendirmesi yapılıyor.

HASSASİYET UYARISI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, kurmayları ile yaptığı toplantılarda yeni süreçle ilgili toplumun hassasiyetlerinin dikkate alınmasına sık sık vurgu yaptığı belirtiliyor. Erdoğan’ın şehit ve gazi ailelerinin incitilmemesini, sürecin her yönüyle doğru bir şekilde aktarılmasını, Öcalan’a af getirilmesinin söz konusu olmadığının vurgulanmasını istediği öğrenildi.