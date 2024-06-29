Yalova’da oto lastik dükkanı alevlere teslim oldu
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki bir oto lastikçide yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale ederken dükkan küle döndü.
Taşköprü beldesinde faaliyet gösteren oto lastik dükkanında henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın meydana geldi. Yangına Çiftlikköy itfaiye ekipleri müdahale etti.
DÜKKAN TAMAMEN KÜLE DÖNDÜ
Yangını kontrol altına alarak söndüren itfaiye ekipleri ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında tamamen küle dönen oto lastikçide maddi hasar meydana geldi.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı