Yalova’da oto lastik dükkanı alevlere teslim oldu

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki bir oto lastikçide yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale ederken dükkan küle döndü.

Torununun mezuniyetine katıldı! Erdoğan ve Berat Albayrak uzun zaman sonra aynı karede

Torununun mezuniyetine katıldı! Erdoğan ve Berat Albayrak uzun zaman sonra aynı karede

Taşköprü beldesinde faaliyet gösteren oto lastik dükkanında henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın meydana geldi. Yangına Çiftlikköy itfaiye ekipleri müdahale etti.

DÜKKAN TAMAMEN KÜLE DÖNDÜ

Yangını kontrol altına alarak söndüren itfaiye ekipleri ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında tamamen küle dönen oto lastikçide maddi hasar meydana geldi.