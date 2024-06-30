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Yangınla boğuşan Kuşadası'nda deprem! Verileri AFAD paylaştı

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Yangınla boğuşan Kuşadası&#039;nda deprem! Verileri AFAD paylaştı
Kuşadası, Afad, Deprem, Haber

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Ege Denizi Kuşadası Körfezi açıklarında saat 15.50'de 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Dün akşam saatlerinden bu yana yangınlarla boğuşan Kuşadası, bugün ise sallandı. Depreme dair ilk verileri AFAD paylaştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; saat 15:50'de merkez üssü Ege Denizi Kuşadası Körfezi olan 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kuşadası'ndaki sarsıntı ilçe merkezi ve çevresinde hissedilirken, depremin derinliği ise 7.45 kilometre olarak açıklandı.

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Düzenleyen:  - Gündem
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