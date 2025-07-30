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Yangın tehlikesi korkuttu! Kıvılcımlar ağaca sıçradı, mahalle karanlığa gömüldü... O anlar kameraya yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aşırı sıcaklardan genleşen elektrik telleri bir anda patlamaya başladı, kıvılcımlar her tarafa saçıldı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleşen patlamalar, yangın çıkmasından korkan vatandaşları tedirgin etti. 19 yaşındaki Oğuzhan Sevinç o anları kayıt altına aldı.

İskenderun'a bağlı Denizciler Mahallesi bir anda karanlığa boğuldu.

Sıcak havaların etkisiyle klima ve elektrikli cihaz kullanımının artması sonucu elektrik tellerinde genleşme yaşandı.

Genleşmeyle tellerde arka arkaya patlamalar meydana gelirken, kıvılcımlar çevreye saçıldı.

Yangınların bir sebebi bu! O anlar kameraya yansıdı, mahalle karanlığa gömüldü - 1. Resim

"HAVALARIN ISINMASIYLA KLİMA KULLANIMI ARTTI"

O anlar, 19 yaşındaki Oğuzhan Sevinç'in cep telefonu kamerasına yansıdı.

Patlama anını kayıt altına alan Sevinç, "Havaların ısınmasıyla klima kullanımı arttı. Pervaneler çalışıyor, elektrik yoğun kullanılıyor. Geçtiğimiz günlerde elektrik tellerinde kıvılcımlar çıktı. Ardı ardına üç dört defa patlama oldu. Mahalle karanlığa büründü, elektriklerimiz kesildi" dedi.

Yangınların bir sebebi bu! O anlar kameraya yansıdı, mahalle karanlığa gömüldü - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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