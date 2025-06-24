Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Yaptığı hata hem ehliyetine hem de 46 bin TL'sine mal oldu

Yaptığı hata hem ehliyetine hem de 46 bin TL'sine mal oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Drift, Ceza, Trafik Kazası, Edirne, Keşan, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, drift yapan sürücü hatasının bedelini ağır ödedi. Ehliyetine 2 ay el konulan sürücüye 46 bin 392 TL de ceza kesildi. 

İspat Cami Mahallesi Cennet Caddesi'ndeki mıcırlı yolda, S.A. yönetimindeki 22 ACA 183 plakalı FIAT marka hafif ticari araç, drift yaparken sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki duvara çarptı.

Yaptığı hata hem ehliyetine hem de 46 bin TL'sine mal oldu - 1. Resim

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ 

Araçta maddi hasar meydana gelirken, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi.

Yaptığı hata hem ehliyetine hem de 46 bin TL'sine mal oldu - 2. Resim

HEM EHLİYETİNDEN OLDU HEM DE CEZA YEDİ

Drift yaptığı tespit edilen S.A.'ya 46 bin 392 TL idari para cezası kesilirken ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu. S.A.'nın drift yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Yaptığı hata hem ehliyetine hem de 46 bin TL'sine mal oldu - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı mı, Hürmüz Boğazı kapanırsa ne olur? İran İsrail savaşı son durumBirçok noktada yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İmamoğlu'na bir dava daha! 2 isme hakaret başını yaktı, 4 yıla kadar hapsi isteniyor - Gündemİmamoğlu'na bir dava daha!Birçok noktada yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı - GündemBirçok noktada yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı81 ilde başlıyor! Murat Kurum'dan yeni sosyal konut müjdesi: Bu işin paçasına 4 elle yapışacağız - Gündem81 ilde başlıyor! Yeni sosyal konut müjdesiGenç çift düğün öncesi şok yaşadı! 850 bin liralık vurgun - GündemGenç çift düğün öncesi şok yaşadı! 850 bin liralık vurgunSağlıkta yeni dönemin kapıları aralanıyor: Artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek! Hastalardan doktorlara kadar... - GündemArtık o da e-Devlet üzerinden yapılabilecek!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran-İsrail mesajı: "Taraflar ateşkese tam riayet etmeli" - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran-İsrail mesaj
Sonraki Haber Yükleniyor...