Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, yargıdaki gecikmeleri azaltmak ve dosyaların daha hızlı sonuçlanmasını sağlamak amacıyla iki önemli ilke kararının uygulamaya konulduğunu açıkladı. Düzenlemeyle başsavcı vekilleri ve belirli başsavcılık birimlerinde görev yapan başsavcıların adli işlere de katılması sağlanacak.

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Adalet hizmetlerine erişimi hızlandırmak ve soruşturma ile yargılamalarda yaşanan gecikmeleri azaltmak amacıyla yargı teşkilatının işleyişini güçlendirmeye yönelik adım atıldı.

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda iki önemli ilke kararının uygulamaya konulduğunu bildirdi.

Gürlek, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Başsavcı Vekillerimizin ve asliye ceza mahkemeleri nezdinde teşkilatlanan Cumhuriyet Başsavcılıklarımızda görev yapan Cumhuriyet Başsavcılarımızın, idari, gözetim ve koordinasyon görevlerinin yanı sıra adli işlere de katılımlarının sağlanmasına yönelik esasları belirledik"

Yargıda yeni dönem başlıyor! Bakan Akın Gürlek iki kritik ilke kararını duyurdu

HEDEF, DOSYALARIN DAHA HIZLI SONUÇLANMASI

Düzenlemelerle tecrübeli cumhuriyet başsavcıları ve başsavcı vekillerinin bilgi ve birikimlerinden daha fazla yararlanılması hedefleniyor. Ayrıca cumhuriyet savcıları arasındaki iş yükünün daha dengeli dağıtılması ve dosyaların makul sürede sonuçlandırılmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Bakan Gürlek, yargı teşkilatının işleyişini güçlendirmeye ve vatandaşların adalet hizmetlerine daha hızlı erişimini sağlamaya yönelik çalışmaların süreceğini vurguladı.

Bakan Gürlek'in açıklaması şu şekilde:

"Yargıda etkinliği artıracak, adaletin zamanında tecellisini sağlayacak adımları kararlılıkla atıyoruz!

Vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine daha hızlı erişimini sağlamak, soruşturma ve yargılamalarda yaşanan gecikmelerin önüne geçmek amacıyla yargı teşkilatımızın işleyişini güçlendirmeye devam ediyoruz.

Yargıda yeni dönem başlıyor! Bakan Akın Gürlek iki kritik ilke kararını duyurdu

Hâkimler ve Savcılar Kurulumuz tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda iki önemli ilke kararını uygulamaya koyuyoruz.

Bu kapsamda; Cumhuriyet Başsavcı Vekillerimizin, Asliye ceza mahkemeleri nezdinde teşkilatlanan Cumhuriyet Başsavcılıklarımızda görev yapan Cumhuriyet Başsavcılarımızın,

idari, gözetim ve koordinasyon görevlerinin yanı sıra adli işlere de katılımlarının sağlanmasına yönelik esasları belirledik.

Yargıda yeni dönem başlıyor! Bakan Akın Gürlek iki kritik ilke kararını duyurdu

Bu düzenlemelerle tecrübeli Cumhuriyet Başsavcılarımızın ve Başsavcı Vekillerimizin bilgi ve birikimlerinden daha fazla yararlanmayı, Cumhuriyet Savcılarımız arasındaki iş yükünü daha dengeli dağıtmayı ve dosyaların makul sürede sonuçlandırılmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Hukukun üstünlüğünü esas alan, vatandaş odaklı reform adımlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Çünkü biliyoruz ki adaletin gücü, yalnızca kararın doğru verilmesinde değil, o kararın zamanında verilmesindedir.

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