Bakan Göktaş duyurdu: İstanbul’a sel desteği 430 milyon liraya ulaştı
İstanbul’da selden etkilenen vatandaşlar için 230 milyon liralık ilave kaynak aktarıldı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yeni destekle birlikte kentte sel felaketinin ardından sağlanan toplam kaynağın 430 milyon liraya ulaştığını duyurdu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul’daki sel felaketinden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için ilave kaynak sağlandığını bildirdi.
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Göktaş, 230 milyon liralık yeni kaynak aktarımıyla İstanbul’a sel felaketinin ardından sağlanan toplam desteğin 430 milyon liraya çıktığını belirtti.
“VATANDAŞLARIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”
Selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Göktaş, hayatını kaybedenler için Allah’tan rahmet, yakınları için sabır ve başsağlığı diledi.
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Bakan Göktaş, Bakanlığın tüm imkânlarıyla vatandaşların yanında olmaya devam edeceğini ifade ederek ülkenin ve milletin her türlü afetten korunması temennisinde bulundu.