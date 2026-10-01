Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Yargının ekim gündemi yoğun: Konser duruşmaları kaldığı yerden devam

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yargının ekim gündemi yoğun: Konser duruşmaları kaldığı yerden devam
Başlık ResmiYargının ekim gündemi yoğun: Konser duruşmaları kaldığı yerden devam

Yargıda kritik duruşma maratonu başlıyor. Sanatçı Güllü Tut’un ölümüne ilişkin davanın ilk celsesi bugün görülürken, Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerine yönelik davalar, Necip Hablemitoğlu suikastı ve CHP kurultayındaki şaibe iddialarına dair duruşmalar da Ekim ayı boyunca yargı gündemini belirleyecek.

Kaydet
|
Gamze Erdoğan
GAMZE ERDOĞAN

Bu ay yargıyı yine yoğun bir mesai bekliyor. “Güllü” ismiyle tanınan Güllü Tut’un ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması bugün görülecek. Sanatçının ölümünde kızı Tuğyan Ülkem Gülter “tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme” suçlamasıyla yargılanıyor. İddianamede, Gülter’in annesini ittiği, olay öncesinde “Annem gebersin” mesajları attığı yer aldı. Tuğyan için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

KONSER DURUŞMALARI

Ankara Büyükşehir Belediyesinin 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarına ilişkin 14 kişinin yargılandığı davanın duruşması 16 Ekim’de devam edecek.

İBB YOLSUZLUK DAVASININ İKİNCİ CELSESİ 15 EKİM’E KADAR BİTİRİLECEK

Mart ayından bu yana süren İBB yolsuzluk davasının ikinci celsesi de 15 Ekim’e kadar bitirilecek. Necip Hablemitoğlu’nun 18 Aralık 2002’de suikast sonucu öldürülmesine ilişkin 10 sanığın yargılandığı davanın duruşması 20 Ekim’de görülecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek de dosyanın, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı tarafından çok yönlü incelendiğini açıklamıştı.

CHP’nin 38. Kurultayı’na şaibe karıştırıldığı iddiasıyla açılan ceza davasının 21 Ekim’de görülecek 8. celsesinde yeni tanıklar dinlenecek. Davada sanık olarak yargılanan Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Çağlar Çağlayan, son duruşmada Adem Soytekin’in “Kurultay’da 70 daire dağıtıldı” iddiasına ilişkin İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki beyanlarının tutanağının dosyaya eklenmesini istemişti.

ÖNERİLEN HABERLER
Adalet Bakanı Gürlek
GÜNDEM

Adalet Bakanı Gürlek'in avukatından TİP'li Ahmet Şık'a suç duyurusu! Tazminat davası da açıldı
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.