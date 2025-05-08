'Yarısı Bizden'le deprem korkusunu yendiler: Herkes sokakta yatarken biz evdeydik

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından kentsel dönüşümün önemi bir kez daha ortaya çıktı. Kentin kentsel dönüşümü için başlatılan "Yarısı Bizden"de destek tutarı 700 bin TL'den 875 bin TL'ye çıkarıldı. Böylece İstanbul'daki bir evin dönüşümü için verilen toplam destek miktarı 1 milyon 500 bin TL'den 1 milyon 875 bin TL'ye yükseldi. Kampanyadan faydalanarak, güvenli konutlarda yaşamaya başlayan bazı vatandaşlar, Yarısı Bizden'in önemine vurgu yaptı.

İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak için başlatılan Yarısı Bizden, riskli evlerinden uzaklaşmak isteyen vatandaşlara fırsat sunuyor. Kampanya kapsamında destek tutarlarının artırılması, dönüşüm arayışındaki pek çok aileye yeniden umut oldu. Avcılar ve Küçükçekmece'de Yarısı Bizden ile yeni evlerine kavuşan Çapkan ve Çiftçi aileleri, sürece dair deneyimlerini paylaştı.

BİR YILDA YENİ EVLERİNE KAVUŞTULAR

Avcılar'daki yeni evinde yaşayan 44 yaşındaki 2 çocuk annesi Nuriye Çapkan, binalarının 1996 yılında yapıldığını, dönüşümden önce Beykoz'da yaşadıklarını söyledi. Binada çatlakların bulunduğunu ve zeminin iyi olmadığını aktaran Çapkan, kampanyayı haberlerden duyarak dönüşüm arayışına girdiklerini, bir yıl içinde yeni evlerine kavuştuklarını belirtti.

"ASANSÖR, OTOPARK VE SIĞINAK OLDU"

Çapkan, "Önce e-Devlet üzerinden başvuru yaptık. Sonrasında yapım aşamasında belirli bir düzeye geldikten sonra müteahhit topluca başvuru yaptı. Çok kısa sürede olumlu sonuçlandı. Ev metrekare olarak biraz küçüldü ama sağlam oldu, önemli olan da oydu. Eski hali kullanışlı değildi. Asansör yoktu, asansörümüz oldu, otoparkımız yoktu, otopark oldu" ifadelerini kullandı.

Yeni binasında sığınağın da bulunduğuna dikkati çeken Çapkan, "Çalışıp kendimizi geçindiren insanlarız. İnşaat maliyetleri çok yüksek. Bizim için çok büyük kolaylık oldu, ödenek gelince çok fazla bizi zorlamadı. Allah razı olsun. Benden daha zor durumda olan insanlar var ve ne yapacağını bilmeden bu şekilde yaşamaya devam ediyorlar" şeklinde konuştu.

"FIRSAT BU FIRSAT"

Çapkan, "O evlerin içerisinde yaşamak çok büyük risk. Tabii ki olacak olan olur ama tedbir almakta fayda var. Hiç vakit kaybetmeden bir an önce başvurulması gerekiyor. Böyle bir imkan varken yapılması taraftarıyım. Fırsat bu fırsat. Deprem bölgesiyiz, ülkesiyiz. Haliyle bu yüzden herkesin başvurması taraftarıyım" dedi.

"DUVARDA DAYALI SÜPÜRGEM BİLE DÜŞMEDİ"

Daha önce uyku problemleri yaşadığını dile getiren Çapkan, şöyle devam etti:

"Yıllardır hiç uyuyamam, buraya geldikten sonra hiç öyle kaygım olmadı. İstanbul'da olan 4 büyüklüğündeki depremde burada yemek yiyorduk, hiç hissetmedik. Avcılar bölgesinde olduğumuz için herkes bizi aradı. 6,2 büyüklüğündeki depremde de il dışındaydım, yolda haberimiz oldu. Herkes Anadolu'ya kaçmaya çalışırken biz bu tarafa geçmeye çalıştık. Eve geldiğimde duvarda dayalı süpürgem dahi düşmemişti. Çok şükür hiçbir şey yoktu. Bütün millet sokakta, sahil bölgesinde yatarken biz evdeydik. Herkes bundan faydalanmalı, herkese yayılmalı. Bilen bilmeyene söylesin."

"KİRA DESTEĞİMİZ SAĞLANDI"

Küçükçekmece'de yeni evine kavuşan Ali Çiftçi, eski evleri deniz kumundan yapıldığı için korku duyduklarını ve Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yenilemeye karar verdiklerini dile getirdi. Çiftçi, kampanyayı duymasının ardından çevresindeki herkese söylediğini belirterek, "Bizim için belki biraz süreç uzun gibi oldu ama açıkçası kampanya eğer olmasaydı tuğla aşamasında kalacaktık, kötü olacaktı" ifadelerini kullandı.

Geçen yıl kasım ayında yeni evlerine taşındıklarını, şimdi desteklerin daha da iyi olduğunu dile getiren Çiftçi, "Benim zamanımda kat mülkiyeti kurduktan sonra yüzde 10 peşinat verdiler. Akabinde inşaat belirli seviyeye geldikten, gerekli izinler, incelemeler yapıldıktan sonra kalanı verildi. Son ruhsatlama aşamasında da son kalanımızı alacağız. Kira desteğimiz sağlandı. Bununla ilgili 2 taksit şeklinde nakit olarak aldık. Bu süreçte bizim için can suyu oldu" şeklinde konuştu.

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"DEVLETİMİZİN CİDDİ YARDIMI VAR"

Ali Çiftçi, depremin kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak, "Çevremdeki herkese binaları yenilemeleri gerektiğini söylüyorum. Şu anda devletimizin ciddi olarak da yardımı söz konusu. Benim zamanımdakine ilave de yapıldı ve bu da günün şartlarında yeter seviyeye geliyor, öneriyorum" dedi.

"SÜPER DESTEK"

Daha önce deprem korkusuyla yaşadıklarını anlatan Çiftçi, şunları kaydetti: