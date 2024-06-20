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Yasak aşk, uyuşturucu partisi, rüşvet! Adana'daki skandal kadın hakim ihraç edildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yasak aşk, uyuşturucu partisi, rüşvet! Adana&#039;daki skandal kadın hakim ihraç edildi

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Adana'da görevli bir kadın hakimle ilgili iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Adalet Bakanlığı yasak aşk, uyuşturucu partisi, rüşvet gibi iddiaların odağındaki hakimle ilgili harekete geçti. Bakanlık kadın hakimin açığa alındığını ve başka bir dosya nedeniyle de ihraç edildiğini açıkladı.

Adalet Bakanlığı, Adana Adliyesi'nde görev yapan kadın hakim Gül A. ile ilgili haberler sonrası harekete geçti.

İDDİALAR ÇOK VAHİM 

Kadın hakimin 2019 yılından bu yana yasak aşk yaşadığı Ş.L. ile birlikteliklerine ait videoları silmesi için tehdit etmesiyle başlayan soruşturmada skandal detaylar yer almıştı. Kadın hakimin uyuşturucu partilerine katıldığı, rüşvet aldığı ve yasak aşk yaşadığı iddiaları soruşturmada yer aldı. 

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Olayın gündem olmasının ardından Adalet Bakanlığı'ndan beklenen açıklama geldi. Bakanlık kadın hakimin açığa alındığını duyurdu 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Adana Adliyesinde görevliyken tehdit ve şantaj olaylarına adı karıştığı ifade edilen hakim Gül A, mesleğinin nüfuz ve itibarını kullanarak yaptığı bu işlemler nedeniyle açığa alınmış olup, başka bir dosya nedeniyle de ihraç edilmiştir." bilgisine yer verildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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