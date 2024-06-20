Yasak aşk, uyuşturucu partisi, rüşvet! Adana'daki skandal kadın hakim ihraç edildi

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Anadolu Ajansı 20 Haziran 2024 12:41 - Güncelleme: 20 Haziran 2024 13:48 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Adana'da görevli bir kadın hakimle ilgili iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Adalet Bakanlığı yasak aşk, uyuşturucu partisi, rüşvet gibi iddiaların odağındaki hakimle ilgili harekete geçti. Bakanlık kadın hakimin açığa alındığını ve başka bir dosya nedeniyle de ihraç edildiğini açıkladı.