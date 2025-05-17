Yavuz Bingöl'den Sırrı Süreyya Önder mesajı: Rahat uyu, barış geldi yurduna baboş

Türkücü ve oyuncu Yavuz Bingöl, 3 Mayıs'ta İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 62 yaşında hayatını kaybeden yakın dostu, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in ardından duygusal bir paylaşıma imza attı.

Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan'da kalp krizi geçirmiş, şuuru kapalı ve nabızsız şekilde getirildiği hastanede yapılan müdahalelerle yeniden dolaşımı sağlanmıştı. Aort damarında yırtık tespit edilmesi üzerine acil olarak ameliyata alınmış, yaklaşık 12 saat süren operasyon sırasında by-pass ve aort greftleme uygulanmıştı. Yoğun bakımda 18 gün boyunca tedavisi devam eden Önder, çoklu organ yetmezliğine girdi ve 3 Mayıs'ta hayatını kaybetti.

Yavuz Bingöl, yakın dostu Önder'in vefatından 2 hafta sonra duygularını dile getirdi.

"YERİN DOLMAYACAK"

Instagram hesabında Sırrı Süreyya Önder ile fotoğrafına yer veren sanatçı, şu ifadeleri kullandı:

"Can dostum yokluğun, eksikliğin hep hissedilecek. Yerin dolmayacak. Acın hafiflemeyecek. Daima özlenecek, hatırlanacak. Yüzümüzdeki tebessüm olmaya devam edeceksin. Rahat uyu, barış geldi yurduna baboş."

"30 YILA YAKIN DOSTLUĞUMUZ VAR"

Yavuz Bingöl, Sırrı Süreyya Önder ile kalp rahatsızlığı geçirmeden bir gece önce görüştüklerini söylemişti. Ünlü şarkıcı, "Haberi duyar duymaz hastaneye gittim. Evvelsi gün, bir saat 20 dakika görüntülü konuştuk, güldük eğlendik, türkü söyledik. Renkli bir kişiliği var biliyorsunuz. 30 yıla yakın dostluğumuz var. Oktay (Kaynarca), Olgun (Şimşek) hep bir araya gelir, türkü söyleriz. İnanılmaz türkü repertuvarı vardır. Önemli bir yazar, iyi bir yönetmendir. Kıvrak zekâya sahiptir, çok iyi hikaye anlatıcısıdır. Barış sürecine de çok büyük katkı koydu yıllardır. Sırrı'ya gerçekten çok ihtiyaç var. Kanser olduğunu biliyorduk ama hastalık süreciyle ilgili bir şey anlatmıyordu. Bu süreçti çok çalıştı ve kendini ihmal etti. İnşallah sağlıkla ayağa kalkar" demişti.