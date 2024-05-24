Yaya geçidinde kamyonun çarptığı Alman turist ağır yaralandı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Antalya'da seyir halindeki kamyon, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Alman uyruklu kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın hastaneye kaldırıldı.
Side Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı’nda seyir halindeki Asım Karakaya’nın kullandığı 07 L 9370 plakalı damperli kamyon Ilıca-Side sınırını 100 metre geçtikten sonra sahilden kaldığı otele gitmek için yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmekte olan 69 yaşındaki Dorıs Fahrtmann isimli Almanya uyruklu kadın turiste çarptı.
DURUMU KRİTİK
Kazada ağır yaralanan Alman turist, 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken yapılan ilk kontrollerde hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
ANBEAN KAMERADA
Kaza anı saniye saniyesine güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sahil tarafından gelen 3 kişilik turist grubunun yaya geçidine geldiğinde araçların geçmesi için beklediği, yolun sağ tarafından gelen minibüsün durarak yol vermesi üzerine yaya geçidinden geçmeye başladıkları, tam minibüsün önünden geçtiği sırada kamyonun durmayarak Alman kadına çarparak yola fırlattığı görüldü. Kazanın ardından kamyon sürücüsü Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Side Jandarma Karakolu ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı