Yazılım krizi Denizlileri de vurdu: Hizmet durdu, araç muayene noktaları doldu taştı

Microsoft sisteminin çökmesi sonrası araç muayene noktalarında da aksamalar meydana geldi. Belirlenen saatlerde muayene noktasına gelen vatandaşlar hizmet alamadığı için yoğunluk oluştuğu gözlendi.

Microsoft sistemi çöktü, dünya genelinde peş peşe krizler meydana geldi. Türkiye, ABD, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere onlarca ülkeyi etkileyen sorun nedeniyle bankalar, medyalar ve havayolu şirketlerinde faaliyetler durdu.

Yazılım sisteminde yaşanan küresel çaplı sıkıntı birçok sektörü kilitledi.

YAZILIM KRİZİ DENİZLİ'Yİ DE VURDU

Denizli’de de araç muayene noktasında hizmet verilemez hale geldi.

Daha önce belirlenen saatlerde araç muayene noktasına gelen vatandaşlar, hizmet alamayınca yoğunluk oluştu.