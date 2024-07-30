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Yemin töreni için İran’a gitti! Hakan Fidan’ın sohbet ettiği 2 isim dikkat çekti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin töreni için Tahran'a giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, kendisini karşılayan Meclis Başkanı Galibaf ve İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kani ile uzun uzun sohbet etti.

İran'da 5 Temmuz'da yapılan erken seçimde cumhurbaşkanı seçilen Mesud Pezeşkiyan, bugün büyük bir törenle yemin ederek görevine başladı. Yemin törenine Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı.

SELAMLAŞMA İLE KALMADILAR

Törende ise dikkat çeken anlar yaşandı. Fidan önce, kendisini kapıda karşılayan Meclis Başkanı Galibaf ile tokalaştıktan sonra bir süre sohbet etti. Ayaküstü sohbetin selamlaşmadan daha fazla sürmedi kameralara da yansıdı.

DİKKAT ÇEKEN SOHBET

Öte yandan Fidan törende ise İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kani ile sohbet etti. İkilinin yanında IKBY Başkanı Neçirvan Barzani de yer aldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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