Özgür Özel, partisinin Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulacak olan İzleme Komisyonu'na üye vermeyeceğini bildirdi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a "Yola çıktığımız gün taahhütler böyle değildi" dediğini söyleyen Özel "Biz bu işin içerisinde yokuz" ifadesini kullandı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de kurulması planlanan Takip Komisyonu'na ilişkin, "Biz bu işin içerisinde yokuz" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özgür Özel'i Meclisteki makamında ziyaret etti.

Yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından Özel, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş'un Meclis'te kurulması düşünülen Takip Komisyonu ile ilgili düşüncelerini ve talebini de kendilerine ilettiğini dile getiren Özel, "Meclis Başkanımıza partiler arası diyaloğun sürdürülmesi, Meclis'in kurumsal kimliğinin siyasi partilerle olan iletişiminde gösterdiği yapıcı rol için, tüm bu süreçte gösterdiği yapıcı tutum için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni Parti, İzleme Komisyonuna üye vermeyecek

Kurtulmuş'a "Yola çıktığımız gün taahhütler böyle değildi. Ben bir taahhüdümü aksattım mı?" dediğini anlatan Özel, süreç kapsamında kurulması planlanan komisyona üye vermeyeceklerini duyurdu:

"Bundan sonra kimse bizi düşünerek hesap yapmasın. Herkes şapkasını önüne koysun, hesabını, kitabını bizim varlığımıza ve yokluğumuza göre yapsın. Hesabını, kitabını bundan sonra bizim takınacağımız tutuma göre yapsın. Biz bu işin içerisinde yokuz. Bizim bu işlerin içerisinde olmamızı isteyenler, önce bu ülkeye tarihinde verdikleri sözleri tutacaklar."

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala