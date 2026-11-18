Yeni Parti'de Özgür Özel'in 160 kişilik PM ve 15 kişilik YDK listesinin belli olmasının ardından gözler Merkez Yönetim Kuruluna (MYK) çevrildi. 9 kişiden oluşan MYK'nın yeni dönemde 18 üyeye çıkarılması planlanıyor. Yeni yönetimde eski ve yeni isimlerin birlikte yer alması öngörülüyor. Serkan Özcan, Deniz Yavuzyilmaz, Kerim Rota ve İlhan Cihaner'in de yeni yönetimde yer alabileceği belirtiliyor.

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Yeni Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'nın ardından gözler Genel Başkan Özgür Özel'in oluşturacağı yeni Merkez Yönetim Kuruluna (MYK) çevrildi.

ESKİ-YENİ BİRLİKTE OLACAK

Özel'in mazbatasını alıp 160 kişilik Parti Meclisi üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret ettikten sonra yeni yönetimini açıklaması bekleniyor. Kuruluş sürecinde 9 kişiden oluşan MYK'nın, yeni dönemde görev alanlarının genişletilmesiyle 18 üyeye çıkarılması planlanıyor. Yeni yönetimde eski ve yeni isimlerin birlikte yer alması öngörülüyor.

Yeni Parti'de sıra A Takımına geldi! Eskiler ve yeniler bir arada olacak

PARTİ SÖZCÜSÜ AYNI KALABİLİR

Selin Sayek Böke, Ensar Aytekin ve Gül Çiftçi'nin görevlerini sürdürmesi, Zeynel Emre'nin ise Parti Sözcüsü olarak kalması bekleniyor. Serkan Özcan, Deniz Yavuzyilmaz, Kerim Rota ve İlhan Cihaner'in de yeni yönetimde yer alabileceği belirtiliyor.

Yeni Parti'de sıra A Takımına geldi! Eskiler ve yeniler bir arada olacak

DIŞ POLİTİKADA ÖNHON, EĞİTİMDE ÖZÇAĞDAŞ

Yeni MYK'da dış politika, millî eğitim, güvenlik, tarım ve çalışma hayatı gibi alanlarda yeni genel başkan yardımcılıklarının kurulması planlanıyor. Dış politika için eski Şam Büyükelçisi Ömer Önhon, tarım için Sencer Solakoğlu, sosyal politikalar için Şengül Hablemitoğlu ve eğitim için Suat Özçağdaş'ın isimleri öne çıkıyor. Eski Devlet Bakanı Ahat Andican'ın da parti yönetiminde değerlendirilmesi bekleniyor.

Yeni Parti'de sıra A Takımına geldi! Eskiler ve yeniler bir arada olacak

Kişi Önceki / Mevcut Unvanı Öngörülen Görev / Alan Ömer Önhon Eski Şam Büyükelçisi Dış Politika Sencer Solakoğlu - Tarım Şengül Hablemitoğlu - Sosyal Politikalar Suat Özçağdaş - Eğitim Ahat Andican Eski Devlet Bakanı Parti Yönetimi

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