Bütçe sunumu yapmak için TBMM'ye gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tek tek komisyondakilerle selamlaştı. Yeni Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ise Göktaş'ın tokalaşmak için uzattığı elini havada bıraktı. Bu saygısız davranış tepki topladı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.

TEK TEK HERKESİN YANINA GİTTİ

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan komisyonda bütçe sunumu yapmak için salona gelen Bakan Göktaş, komisyondakileri tek tek yanlarına gidip selamladı.

Yeni Partili isimden bütçe sunumunda saygısız hareket! Bakan Göktaş cevap vermedi

'SAYGISIZLIK' OLARAK ADLANDIRILDI

Ancak Yeni Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, skandal bir harekete imza atarak Bakan Göktaş'ın elini sıkmadı. O anlar kameralarla kayıt altına alınırken sosyal medyada birçok kullanıcı, Kaya'nın bir bakana saygısızlık yaptığını ifade etti.

Yeni Partili isimden bütçe sunumunda saygısız hareket! Bakan Göktaş cevap vermedi

SUNUMUNU TAMAMLADI

Selamlamanın ardından sunumuna başlayan Göktaş, Bakanlığa bağlı 2 bin 913 kuruluş, denetimdeki 2 bin 970 kuruluş ve 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından oluşan güçlü bir teşkilatla hizmetleri 86 milyon vatandaşa ulaştırdıklarını belirtti.

Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planıyla, yenilikçi aile politikalarını hayata geçirdiklerini ifade eden Göktaş, kurumlar arası işbirliğini güçlendirdiklerini söyledi.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala