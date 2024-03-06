Yeniden Refah'ın Düzce adayı Davut Güloğlu, seçmenle tartıştı

Yeniden Refah Partisi Düzce adayı Davut Güloğlu, vatandaşlarla buluştu. Güloğlu burada kendisine sorular yönelten bir şahısla tartıştı.

Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Davut Güloğlu, seçim çalışmaları için sokağa indi.

"TEHDİT EDİLİYORUM"

Çay Mahallesi’nde bir kahvehaneye giderek vatandaşlarla bir araya gelen Güloğlu, burada gergin anlar yaşadı. Düzce'de gazeteciler tarafından tehdit edildiğini söyleyen Güloğlu, "Düzce’de büyük baskı var. Siz bunu yaşamıyorsunuz. Evime 20 polis geldi. 'Yanlış oldu' deyip geri gittiler. Emniyet Müdürümüz ile görüştük. Özür dilediler. Resimler asıyoruz, söküyorlar. Gazeteciler bizi tehdit ediyor. 'Para vermezsen seni alaşağı etmezsek görürsün' diyorlar" ifadelerini kullandı.

MİKROFONU FIRLATTI

O anlarda araya giren bir vatandaş, "Kim bu gazeteciler, açıklayın" dedi. Bu söze sinirlenen Güloğlu, "Seni buraya tuttular da mı gönderdiler" dedi. Mikrofonu masaya fırlatan Güloğlu, vatandaşla tartıştı. Araya diğer partililer girdi.