Yer Manisa! Husumetli olduğu akrabalarından kaçarken uçurumdan düştü

Manisa’nın Salihli ilçesinde husumetli olduğu akrabalarından kaçarken uçurumdan düştüğü iddia edilen bir vatandaş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan Yedi Virajlar mevkiinde, bir vatandaşın uçurumdan düştüğü ihbarını alan Manisa Büyükşehir Belediye itfaiyesi, hızlıca olay yerine intikal etti.

2.5 SAATTE KURTARILDI

Yaklaşık 15 metre yükseklikteki uçurumdan düşen vatandaşın bulunduğu yeri tespit eden itfaiye ekipleri, kurtarma çalışması başlattı. 2.5 saat süren yoğun bir çalışmayla yaralı şahsın bulunduğu yere inen itfaiye ekipleri, kurtarma askısı giydirerek kurtardıkları vatandaşı sağlık ekiplerine teslim ettiler. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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AKRABALARINDAN KAÇARKEN DÜŞMÜŞ

Öte yandan, uçurumdan düşen İ.A. isimli vatandaşın husumetli olduğu akrabalarından kaçarken uçurumdan düştüğü iddia edilirken; İ.A.'nın düştüğü yerde telefonu çekmediği ve olayın akrabaları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildiği öğrenildi.