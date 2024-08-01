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Yer Tekirdağ! Muhsin Çapın feci şekilde can verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yer Tekirdağ! Muhsin Çapın feci şekilde can verdi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde apartmanın 3. katından düşen 32 yaşındaki genç adam hayatını kaybetti. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

Feci olayy, gece yarısı 01.45 sıralarında Sağlık Mahallesi Edirne 5. Sokak'ta meydana geldi. 

ALKOL ALDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Apartmanın 3. katındaki ikamet balkonunda alkol aldığı öne sürülen Muhsin Çapın (32), bir süre sonra henüz bilinmeyen bir sebeple balkondan beton zemine düştü.

Yer Tekirdağ! Muhsin Çapın feci şekilde can verdi - 1. Resim

EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASIYMIŞ

Çapın'ın balkondan düştüğünün fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcı ve Olay Yeri İnceleme uzmanlarının incelemelerinin ardından Muhsin Çapın'ın cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.

Yer Tekirdağ! Muhsin Çapın feci şekilde can verdi - 2. Resim

Evli ve 2 çocuk babası Muhsin Çapın'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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