Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bolu’da feci ölüm! Traktörün döner şaftına takıldı!

Bolu’da feci ölüm! Traktörün döner şaftına takıldı!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bolu’nun Susuzkınık köyünde traktörün şaftına kıyafetini kaptıran 70 yaşındaki Fikriye Ay, hayatını kaybetti.

Bolu’nun merkez ilçeye bağlı Susuzkınık köyünde saat 20.30 sularında meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre 70 yaşındaki Fikriye Ay, traktör ile çekilen su tankerine doldurma işlemi yapıldığı sırada döner şaft bağlantısına kıyafetini kaptırdı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine bildirse de, yapılan kontrolde Ay’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından yaşlı kadının cenazesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Jurgen Kloop teknik direktörlüğü bıraktığını açıkladıİsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde İsmail Haniye protestosu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde İsmail Haniye protestosu - GündemBaşkonsolosluk önünde toplandılar! İsrail'e Haniye tepkisiİletişim Başkanı Fahretin Altun'dan Haniye açıklaması: Devlet destekli İsrail terörizminin son örneğidir - GündemHaniye açıklaması: İsrail terörizminin son örneğiAbdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener anneannesini silahla vurarak öldürdü - GündemOğlu anneannesini silahla vurarak öldürdü!İstanbul'da Fatih Camii’nden Beyazıt Meydanı'na kadar Haniye için dev yürüyüş - Gündemİstanbul'da dev yürüyüş! Haniye'nin öldürülmesine tepkiDışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Netanyahu'ya sert tepki! Beyrut saldırısı ve Haniye'ye yapılan suikast hakkında önemli açıklama - Gündem"Netanyahu'yu ABD'nin desteği cesaretlendiriyor"Film gibi olay! Polis kıyafetiyle kuyumcu soydular - GündemFilm gibi olay! Polis kıyafetiyle kuyumcu soydular
Sonraki Haber Yükleniyor...