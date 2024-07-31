Bolu’da feci ölüm! Traktörün döner şaftına takıldı!

Bolu’nun Susuzkınık köyünde traktörün şaftına kıyafetini kaptıran 70 yaşındaki Fikriye Ay, hayatını kaybetti.

Bolu’nun merkez ilçeye bağlı Susuzkınık köyünde saat 20.30 sularında meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre 70 yaşındaki Fikriye Ay, traktör ile çekilen su tankerine doldurma işlemi yapıldığı sırada döner şaft bağlantısına kıyafetini kaptırdı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine bildirse de, yapılan kontrolde Ay’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından yaşlı kadının cenazesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.