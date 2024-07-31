Bolu’da feci ölüm! Traktörün döner şaftına takıldı!
Düzenleyen: Batıkan Altaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Bolu’nun Susuzkınık köyünde traktörün şaftına kıyafetini kaptıran 70 yaşındaki Fikriye Ay, hayatını kaybetti.
Bolu’nun merkez ilçeye bağlı Susuzkınık köyünde saat 20.30 sularında meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre 70 yaşındaki Fikriye Ay, traktör ile çekilen su tankerine doldurma işlemi yapıldığı sırada döner şaft bağlantısına kıyafetini kaptırdı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine bildirse de, yapılan kontrolde Ay’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından yaşlı kadının cenazesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Düzenleyen: Batıkan Altaş - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı