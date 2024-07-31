Misafirlerin dedikodusu ölüme götürdü: Aydın'da belediye işçisi feci şekilde can verdi

Düzenleyen: Ceylan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 31 Temmuz 2024 09:45 - Güncelleme: 31 Temmuz 2024 10:16 - Güncelleme:

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan 55 yaşlarındaki 3 kız çocuğu babası Bayram Ali Koç, evine gelen misafirlerin iddiaları üzerine ortadan kayboldu. Yaklaşık 4 gündür aranan ancak hiçbir yerde bulunamayan Koç’un, Adakule yakınlarında denizin dibinde cesedi bulundu. Boynunda taş bağlı olan adamın ölümü ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.