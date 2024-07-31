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Misafirlerin dedikodusu ölüme götürdü: Aydın'da belediye işçisi feci şekilde can verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan 55 yaşlarındaki 3 kız çocuğu babası Bayram Ali Koç, evine gelen misafirlerin iddiaları üzerine ortadan kayboldu. Yaklaşık 4 gündür aranan ancak hiçbir yerde bulunamayan Koç’un, Adakule yakınlarında denizin dibinde cesedi bulundu. Boynunda taş bağlı olan adamın ölümü ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

İddiaya göre, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan 3 kız çocuğu babası Bayram Ali Koç'un evine kızının arkadaşları misafirliğe geldi. Evine gelen misafirlerin, hakkında kötü konuştuğunu duyan baba söylentileri kaldıramayınca evi terk ketti. Bir süre eve gelmeyen babalarının hayatından endişe eden kızları şahsı aramaya başladı.

Aydın'da belediye çalışanının şüpheli ölümü! Cesedi korkunç bir halde bulundu - 1. Resim

Kızlarının cep telefonuna “Beni bulmak isterseniz denizin dibine bakın” şeklinde ses kaydı atan babaya 4 gündür ulaşılamıyordu. Akşam saatlerinde Kuşadası Adakule yakınlarında dalış yapan amatör bir dalgıç deniz dibinde boynunda taş bağlanmış vaziyette bir erkek şahıs cesedi görünce durumu yetkililere bildirdi.

Aydın'da belediye çalışanının şüpheli ölümü! Cesedi korkunç bir halde bulundu - 2. Resim

ÖLÜMÜ İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bölgede yapılan çalışma ile deniz dibindeki erkek ceset çıkarıldı. Cesedin 55 yaşlarındaki Kuşadası Belediyesi'nde çalışan Bayram Ali Koç'a ait olduğu tespit edildi.

Aydın'da belediye çalışanının şüpheli ölümü! Cesedi korkunç bir halde bulundu - 3. Resim

Denizden çıkarılan ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, şahsın ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı. Talihsiz adamın evine gelen misafirlerin söylentileri üzerine boynuna taş bağlayıp kendini denize atarak yaşamına son verdiği düşünülüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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