Yerli 'örümcek adam' camide yaşadıklarını anlattı: İmam 'tamam' dedi, onlar beni çekti

Hatay'da örümcek adam kostümüyle camiye giden ve burada darp edilerek çıkarılan Ayaz Koç, yaşadıklarını anlattı. Koç, camiye girmeden imamın kendisini gördüğünü söyleyip "İmama yüzümü gösterdim ve tamam dedi. İmam bana, insanları rahatsız etmeden fotoğraf ve video çekebilirsin dedi. Ama vaaz sırasında beni çektiler, dışarı çıkardılar" dedi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir camide meydana gelen olay Türkiye'nin gündemine oturdu. Örümcek adam kostümü giyerek gezen 28 yaşındaki Ayaz Koç, deprem bölgesine de gelerek çocukları eğlendirmek istedi.

Yerli örümcek adam, Ramazan Bayram’ının ilk günü bayram namazını kılmak için gittiği Hatay’ın İskenderun ilçesindeki Kaptan Paşa Cami’sinden maskesini çıkarmak istememesi üzerine kolluk kuvvetleri tarafından dışarı çıkarılmıştı. Yaşananların cep telefonuyla görüntülendiği anlar ülke gündeminde dikkat çekti.

'İNSANLARA MORAL VERMEK İÇİN GELDİM'

Örümcek adam kostümünü çocukları eğlendirmek için giydiğini ifade eden Ayaz Koç, “Asrın felaketi 6 Şubat depremi herkes zaten biliyor. Ülkemizce bu deprem olduktan sonra anneme ve babama kostüm aldırıp deprem bölgelerine gideceğim dedim. Oradaki çocukların yanında olacağım ve onlara yardım edeceğim. Anneme örümcek adam kıyafeti aldırıp deprem bölgelerine gittim. Trabzon’dan Hatay’a geldim. İnsanlar beni burada tanıyorlar. Gönüllü olarak burada; çocukları eğlendirmek, onlarla oyun oynamak, halkı selamlamak ve insanlara moral vermek için geldim” dedi.

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'VAAZ SIRASINDA ÇEKTİLER'

Örümcek adam kostümüyle namaz kılmak için imamdan izin aldığını iddia eden Ayaz Koç, “Bayram sabahı kalktım, yüzümü yıkadım ve örümcek adam kostümümü giyip camiye gittim. Beni orada görenler fotoğraf ve video çektiler. Caminin içinde beni tanıyan çok kişi vardı. Caminin içine girmeden imam beni gördü. İmama yüzümü gösterdim ve tamam dedi. İmam bana, insanları rahatsız etmeden fotoğraf ve video çekebilirsin dedi. Vaaz sırasında beni çektiler, dışarı çıkardılar. Şuralarımda izler de var. Kimliğime baktılar. Adli sicil kaydım temizdi. Sonra hastaneye götürdüler. Böyle bir talihsiz olay yaşadım” ifadelerini kullandı.