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Haberler > Politika > Hatay'da 1999'da ilki gerçekleştirmişti! Rekorların başkanı 6. kez mazbatasını aldı

Hatay'da 1999'da ilki gerçekleştirmişti! Rekorların başkanı 6. kez mazbatasını aldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'ın Payas ilçesinde 1999 yılında döneminin en genç belediye başkanı olarak seçimi kazanan Bekir Altan, altıncı kez zafere ulaştı. Altan, 2024'te de en yüksek oyu alarak koltuğunu bırakmazken "Türkiye’de 6 dönem seçim kazanan bir belediye başkanı olarak bir rekor" yorumunu yaptı. 

Türkiye bir yerel seçim sürecini daha geride bıraktı. Hatay'daki seçimlerde ise Payas ilçesinde başkanlık koltuğuna oturan Bekir Altan, adından söz ettirdi. 

İlçede 1999 yılı yerel seçimlerinde ilk kez katıldığı yarışı zaferle tamamlayan Bekir Altan, dönemin en genç belediye başkanı olmuştu. İlerleyen yıllarda AK Parti'ye katılan Başkan Altan, o günden bu güne katıldığı 6 yerel seçimden de sandıktan zaferle çıktı.

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2024'TE DE EN YÜKSEK OYU ALDI

Bölge halkının vazgeçilmezi olan ve her yaştan insanın gönlünü kazanan rakipsiz başkan, 2024 yerel seçimlerinde de en yüksek oyu alarak yeniden belediye başkanı seçildi. Mazbatasını alarak göreve devam eden Başkan Altan, "Halk kazandı" diyerek başarısını Payas halkı ile paylaşıyor.

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'REKOR BENDE'

Payas'ın Türkiye'nin önemli kentlerinden biri haline geldiğini dile getiren Bekir Altan, "1999 yılında aday olduğumda Türkiye'nin en genç belediye başkanı olarak seçildim. Yaklaşık 60 günlük kampanya dönemini geride bırakıp tekrar 6. dönemde halk bize görevi tevdi etti. Bunun mutluluğu çok farklı, Türkiye’de 6 dönem seçim kazanan bir belediye başkanı olarak da bir rekor, ancak başka bir rekor var mı onu bilmiyorum.

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Payas halkının gönlünde yer etmek benim için en önemli rekorlardan bir tanesidir. Görevin tekrar uzatılması bizim için rekorlardan bir tanesidir, büyük bir mutluluk içerisindeyim. Bekir Altan’ın kazanmasından ziyade, biz halk kazandı diyoruz. Türkiye'nin önemli kentlerinden bir tanesi haline geldik. Her şeyden önce o gün belde belediyesiydik, bugün ilçe belediyesi olarak yolumuza devam ediyoruz. Bundan sonra milletin ve şehrin ihtiyacı olan hizmetleri, daha fazla yerine getirmek gibi bir borcumuz var. Bunu 5 yıllık süre içerisinde hayata geçireceğiz. Halkımız bize güveniyor, güvendikleri için de bizi izlemeye devam etsinler, takip etmeye devam etsinler" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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