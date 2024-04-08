YSK 11 ilçede seçim itirazları için kararını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yerel seçim sonrası AK Parti, CHP, Yeniden Refah ve MHP'nin itiraz ettiği 11 ilçe için kararını açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Şanlıurfa'nın Eyyübiye, Yozgat'ın Boğazlıyan, Ağrı'nın Hamur, Kırşehir'in Mucur, Aydın'ın Koçarlı, Aydın'ın İncirliova, Çorum'un Bayat, Nevşehir'in Merkez ve Kırklareli'nin Üsküp ilçelerinde seçimlere yapılan itirazları görüşerek, karara bağladı.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından siyasi partilerin itirazları Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) değerlendirilmeye devam ediyor. YSK, siyasi partilerin yapmış olduğu seçim itirazlarını saat 14.00’teki kurul toplantısında değerlendirdi. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda, 11 ilçede yapılan itirazlar masaya yatırıldı.

Verilen kararda 11 ilçe için seçimlerin iptali, yenilenmesi ve oyların tekrar sayım talepleri reddedildi. İlçeler yapılan itirazlar ve çıkan kararlar şu şekilde: